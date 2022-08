La letra de ‘El apagón’ de Yuri tiene un significado perturbador: ¿qué dice la canción?

A lo largo de sus más de cuatro décadas de prolífica trayectoria artística, Yuri ha lanzado incontables canciones que han cautivado distintas generaciones de audiencias desde su lanzamiento.

Maldita primavera, Detrás de mi ventana o Una mentira más son solo algunos de sus más grandes éxitos musicales. No obstante, uno de sus temas más famosos ahora ha despertado la indignación.

Y es que los usuarios en redes sociales se han percatado que, aunque tiene un ritmo alegre y pegajoso que ha puesto a bailar a muchos durante años, la historia que narra es realmente sórdida y repulsiva.

Se trata de El apagón, un sencillo de su álbum Soy libre. El tema se lanzó en 1991, época en la que la veracruzana vivía su momento más atrevido y comenzaron a llamarla la “Madonna mexicana”.

View this post on Instagram

Cuando se estrenó, el tema tuvo un éxito masivo en toda Latinoamérica. Gracias a esto, su disco vendió más de medio millón de copias a tan solo tres meses de su lanzamiento.

Ahora, a más de 30 años de su estreno, la canción lo único que ha desatado es la polémica en Internet. Todo inició luego de que usuarios en TikTok compartieran videos con sus análisis de la letra.

En diferentes videos, todos coincidieron en que la canción pop narra la historia de abuso sexual de un padre hacia su hija. En los primeros versos, se describe cómo el hombre ataca a la joven.

View this post on Instagram

“Iba sola por la calle cuando vino de pronto apagón… Me tomaron por el talle; me llevaron al cubo de un Zaguán y en aquella oscura calle… Ay, que me sucedió”, vocaliza Yuri en el primer verso.