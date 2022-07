Yuri “rechazó” propuesta de usuario en Twitter y recibe cientos de comentarios: “¿Qué es facha?”

Chile está pasando por un momento social y político, y bajo ese contexto un cibernauta opinó en Twitter que los canales de televisión deberían suspender los programas de talento y usar esos bloques para dar a conocer los detalles del borrador de la Nueva Constitución.

“Deberían suspender por unas semana todos esos show televisivos tipo #TheVoiceCHV e informar masivamente a la ciudadanía sobre la nueva constitución”, precisó.

Y el usuario recibió la sorpresiva respuesta de Yuri, coach de “The Voice”: “Pues ‘rechazo’ tu propuesta… que haría yo?… me devuelvo a México?”.

Pues “rechazo” tu propuesta… que haría yo?… me devuelvo a Mexico?… ❤️ https://t.co/ZO3SUWSelD — Yuri (@OficialYuri) July 18, 2022

Y como era de esperarse, los comentarios a los dichos de la cantante mexicana no se hicieron esperar: “Váyase a la chucha si quiere, esto es entre chilenos, el circo es para nosotros” y la artista también le contestó: “Si el circo es de uds?… entonces es ud un payaso?”.

Pero esto no quedó acá porque otra usuaria le escribió: “No sé porqué no me sorprendería de que Yuri sea facha, pero como no es chilena ni radica en Chile, poco importa su opinión política” y la coach también se apuró en responder: “Qué es un facha?”.

Otro cibernauta le explicó que facha significaba tener una tendencia política de derecha y Yuri le escribió: “Entiendo… bueno, yo soy cantante y pertenezco a los escenarios… zapatero a tus zapatos y políticos al congreso!”.