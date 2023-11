¿Quiénes han sido los hombres que le robaron el corazón a Adele?

La cantante y compositora británica, Adele, dejó sorprendidos a sus fans cuando confirmó en un programa los rumores de que se había casado en secreto con el empresario deportivo, Rich Paul.

Pero no fue en una entrevista como es habitual en las celebridades contar estas intimidades, ni tampoco en una exclusiva a una revista, Adele llegó como espectadora al show de comedia de su mejor amigo, Alan Carr, en Los Ángeles, y de una forma muy jocosa informó sobre su estado civil.

“Esta noche estuve en el programa de humor de Alan Carr en Los Ángeles y Adele estaba entre el público. Alan preguntó a la gente si alguien se había casado recientemente y Adele gritó: ‘Yo me casé’”, contó uno de los espectadores del programa.

Otra persona también presente en el show expresó: “Cuando él preguntó si alguien se había casado recientemente, ella gritó: ‘Yo’. Todo fue muy bonito y muy dulce, pero sucedió justo antes de que terminara todo”.

“Adele estaba sentada atrás mío con una amiga pasándolo muy bien. Su seguridad solo entró para traerle unos aperitivos. No le importaba que la gente supiera que estaba ahí. Ella por momentos lo abucheaba a Carr, pero sabemos que son mejores amigos”, añadió.

Durante un concierto en Las Vegas, una fan le pidió matrimonio a Adele y la interprete la rechazó y le dijo: “Soy heterosexual y mi esposo está aquí esta noche”.

¿Quién es Rich Paul?

Según la revista Quién, Rich Paul es un agente deportivo millonario de grandes estrellas, entre ellas LeBron James, Anthony Davis y Ben Simmons.

Los primeros indicios de la relación entre Adele y Paul comenzaron en 2021, cuando se los vio en una cita en Nueva York. The Sun obtuvo fotos que parecían confirmar el romance y que luego fueron respaldadas por Page Six.

Tras varias apariciones, el portal Deux Moi publicó en febrero de este año que la intérprete y el multimillonario agente, que trabaja con superestrellas, pasarían por el altar a mitad de año y así fue.

Hombres que destrozaron el corazón de Adele antes de Paul

Pero Paul llegó a la vida de Adele recientemente, anteriormente la cantante ya había tenido varias decepciones amorosas, algunas plasmada en las letras de sus canciones.

Alex Sturrock

Una de sus grandes decepciones fue con el fotógrafo del diario The Guardian, llamado Alex Sturrock. Fue entre los años 2008 y 2009 que Adele sostuvo un romance en secreto, pues nunca le reveló al mundo que ella era su novia.

Adele se sentía feliz y amada, vivía en el 2009 el más grande amor. Pero justo en ese momento su novio terminó la relación y la abandonó, dejándola sumida en un verdadero shock. Por ello suspendió la grabación de su nuevo disco de forma indefinida hasta que entendió que se debía a su música.

“Cuando empecé a escribir ‘Someone like you’ ya había mostrado mi postura de ‘perra’ en canciones como ‘Rolling in the deep’ o ‘Rumor has it’. Lo cierto es que estaba exhausta emocionalmente de mostrarme de esa manera porque, aunque seguía enojada con mi ex, a la vez seguía siendo la persona más importante en mi vida”, expresó Adele en una entrevista.

Simon Konecki

En 2019, Adele anunció su separación del empresario Simon Konecki, con quien mantuvo una relación de convivencia de cinco años, antes de llegar al altar en el año 2016, cuando se conoció que se habían casado en una ceremonia secreta e íntima.

Solo tres años de feliz matrimonio mantuvo la pareja, de la cual nació su hijo Ángelo, antes de poner fin a su relación con un acuerdo de divorcio en el que la cantante solicitó al juzgado que no fuesen revelados los términos del acuerdo.

Según la prensa, Adele tuvo que desprenderse de la mitad de su fortuna valorada en 160 millones de euros como parte del arreglo final. Con este nuevo fracaso amoroso, la estrella del soul regresó a la soltería y desde allí inició el camino de su transformación de su cuerpo para perder más de 45 kilos de peso.

Skepta, el rapero inglés.

Según Publimetro, Adele tras su separación se corrió el rumor que la cantante tuvo varias salidas con el cantante rapero inglés, Skepta.

El diario The Sun, publicó que los artistas ya eran amigos, pues vivían en la misma localidad donde nació Adele, en Tottenham. Se conoció que la cantante asistió a la fiesta de su cumpleaños en Londres.

Sin embargo, fuentes cercanas a los dos aseguraron que “ambos han estado cerca después que rompieran sus relaciones. Han creado un vínculo cercano y definitivamente hay una relación especial. Están pasando más tiempo juntos”.