¿Gordofobia o conciencia? Doctores atacan a Miss Nepal por “obesa” y usuarios la defienden

El Miss Universo sigue abierto a la inclusión y Jane Dipika Garrett, representante de Nepal, ha dejado una marca indeleble al convertirse en la primera modelo de talla grande en llegar al certamen de belleza internacional que escoge a la mujer más bella del Universo y donde los estereotipos de belleza han estado bastante marcados.

Miss Nepal de 23 años y un peso de 80 kilos, no solo desafió las normas, sino que abrió paso a que nuevas participantes plus size puedan soñar con convertirse en una de las ganadoras demostrando que la belleza viene en todas las formas y tamaños. Sin embargo, pisar la pasarela del MU le ha valido una fuerte exposición criticas en redes sociales.

Las criticas a Miss Nepal por ser plus size y aparecer en el Miss Universo

Aunque Jane Dipika Garrett quedó eliminada en la ronda de trajes de baños, ella se encargó de pisar fuerte en la gala, por la que se robó todas las miradas, admiración y elogios de internautas, pero no faltaron los doctores al teclado que se encargaron de atacarla y exponer las consecuencias de la obesidad.

Aunque una gran parte de la sociedad ha venido luchando para priorizar la empatía y no opinar sobre los cuerpos ajenos, hay quienes sigues descalificando a las personas de talla grande, y ahora doctores han intentando “no romantizar” el sobrepeso, pero olvidando que en muchas ocasiones los kilos de más son a causa de problemas hormonales o incluso medicaciones.

Miss Nepal hoy es aplaudida por “romper el molde”, sin embargo, ella tiene más probabilidades de morir por una enfermedad metabólica que una persona que se encuentra en su peso ideal.



No debemos estigmatizar a la gente, pero la obesidad NUNCA es una opción saludable. pic.twitter.com/l79tTi6jqA — Dr. José Ignacio López Birlain (@AyudaMedicaMX) November 19, 2023

Ante sus palabras fueron muchos los que saltaron en defensa de Jane y expusieron como hay otros trastornos igual de peligrosos y lo tacharon de “gordofobico” por sus palabras.

“Nunca he visto un nivel similar de crítica a la anorexia de las pasarelas. Mientras el mundo de la salud critica duramente la obesidad, calla frente a los estereotipo anoréxicos”, “Y si hubieras investigado bien, ella mencionó que tiene problemas hormonales, no es de opinar por opinar y mucho menos sin el historial médico de la persona”, “Repito ¿tienes el expediente médico de ella? No se puede hablar por hablar, todos los que sufrimos desajustes hormonales somos diferentes. Y también debes aprender a leer bien, regresa a la primaria. Yo jamás dije que la obesidad sea saludable”, fueron algunos comentarios de quienes defendieron a la concursante.

Sin embargo, no fue el único pues varios colegas han hablado sobre la candidata, entre ellas el endocrinólogo Francisco Óscar Rosero quien también expuso la enfermedad que padece por sus kilos de más.

Qué significa “Talla real”



Es la obesidad y el sobrepeso la nueva “normalidad”



Hablar de las complicaciones del sobrepeso es discriminatorio? pic.twitter.com/xWMxyB6nPT — endocrinorosero (@endocrinorosero) November 17, 2023

“Qué significa ‘Talla real’ Es la obesidad y el sobrepeso la nueva ‘normalidad’ Hablar de las complicaciones del sobrepeso es discriminatorio?. No se trata de ‘ser feliz’ se trata de enfermar o no”, expresó.