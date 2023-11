Miss Nepal impacta por su desfile como primera candidata plus en el Miss Universo

Segura, imponente y regia. Así fue la presentación de Jane Dipika Garrett, Miss Nepal, mientras desfilaba, haciendo historia en la Gala Preliminar del Miss Universo como la primera candidata de talla grande en concursar en este certamen de belleza.

La modelo de 23 años no se amilanó en ninguna de sus presentaciones, incluso en la de traje de baño, donde exhibió con orgullo sus curvas en competencia con el resto de las misses delgadas de este concurso.

El público estalló de emoción al verla salir, por lo que en medio de grandes ovaciones, la pasarela de Miss Nepal destacó con cada paso en realce del símbolo la imagen real de la mayoría de las mujeres en el mundo, que no tienen el típico 90-60-90, y que aún así son bellas.

La celulitis que medio de asomaba alrededor de sus caderas no restaba belleza a su curvas, mientras lucía su traje de baño de color plateado. Indiscutiblemente, fue una de las más ovacionadas de la noche.

De esta manera, Jane Dipika Garrett rompió paradigmas desde la gala, realizada en el Gimnasio Nacional Adolfo Pineda de San Salvador, demostrando que la belleza no sólo es de las mujeres delgadas. Con sus ovaciones, el público dejó claro que es una de sus favoritas.

La participación de Miss Nepal como la primera candidata de talla plus en este certamen, es como parte del nuevo enfoque de inclusión en esta Edición 72 del Miss Universo, que por primera vez, también permitió concursar a mujeres casadas y con hijos. Además, siguió adelante con la competición de transgéneros: Miss Portugal y Miss Países Bajos.

Miss Nepal, viral y una de las favoritas

Los gritos y exclamaciones del público no dejaron dudas sobre el favoritismo de Miss Nepal para ganar la corona. Será el jurado el que determinará si ella pasa a la ronda de las semifinales, pero esto se sabrá en la gala final que se realizará este 18 de noviembre.

El Tiempo reseñó que Jane Dipika Garrett no sólo es modelo, sino también enfermera y empresaria. En entrevista a este medio, ella dijo: “Lucho para bajar de peso, pero lucho para abrazarme a mí misma y aceptar quien soy”.

En las redes sociales, el desfile de la nepalés se hizo viral a través de distintas cuentas. Es que no hay precedentes, por primera vez, una mujer de talla grande participa en el Miss Universo y esto viralizó los comentarios de millones de usuarios en Internet, la mayoría de ellos favorecedores. No sólo se trató de su talla, sino de la imponencia con la que lució sus curvas.

Hay quienes consideran que podría ganar el Miss Universo por romper esquemas, otros afirman que aunque tenga unos kilos, es mujer de nacimiento y esto la hace auténtica en un concurso que originalmente, fue para mujeres.

“Prefiero a una mujer ‘gordita’ que a un hombre delgado de 90-60-90 participando en el Miss Universo”, “todo bien mientras sea mujer y no un trans, invadiendo espacios de mujeres”, “es una mujer real y no un transformer”, “ella no ganará, pero su participación le ha dado aliento a muchas personas”, " es muy bella y elegante, quienes no deben participar son los hombres disfrazados”, “por fin se acabó el hambre en ese concurso, más realidad y menos fantasía”, son algunos de los comentarios en la cuenta @estendenciavzl de la red social X.