Hoy gran final de Miss Universo: esto es lo que ha hecho a la mexicana destacar entre todas

Hoy se disputará la gran final desde San Salvador, capital de El Salvador, donde mujeres excepcionales de todo el mundo sacarán a relucir lo mejor de ellas en una competencia que ha dado un giro más allá de la apariencia física.

Desde hace días, mujeres de distintos rincones del mundo, con culturas, orígenes, religiones, cuerpos y objetivos de vida diferentes se han dado a la tarea de compartir sus historias para inspirar a otras e impulsar un impacto personal y profesional.

Así es como la mexicana ha destacado en esta edición del certámen

Melissa Flores La mexicana se ha convertido en una de las favoritas del certámen (Instagram)

La michoacana Melissa Flores se coronó Mexicana Universal 2023, lo que le dio el pase como representante de México en el próximo certamen Miss Universo.

Actualmente tiene 25 años y es licenciada en Psicología, imparte charlas para prevenir la violencia en el noviazgo adolescente. También es modelo y promotora turística de hecho, se ha distinguido como Directora de Cultura y Turismo del Gobierno de Venustiano Carranza, municipio de su estado natal.

El jueves, las concursantes participaron en el desfile anual de trajes típicos, donde las aspirantes a la corona usaron de todo, desde plumas en todo el cuerpo hasta elaboradas piezas para la espalda. México destacó por su llamativo conjunto.

Para su atuendo, Flores recurrió a los búhos, considerados seres mágicos que ofrecen protección, según la cultura mexicana. Melissa llevaba un bastón que parecía una máscara de búho, mientras que su tocado presentaba alas. Todo el disfraz estaba cubierto de texturas y colores vibrantes. “Es precioso, México tiene tanta cultura que no decepciona”, se lee en los comentarios.

El diseño corrió a cargo de Jesús Ramírez, quien presentó la pieza hace unos meses, sorprendiendo a todos pos la complejidad, color y cuidado al detalle.

Pese a enfrentar un obstáculo inesperado, Melissa Flores no se detiene

En medio de los nervios y los preparativos para esta edición, la representante de México reveló que sufrió una lesión en su tobillo. A través de su cuenta de Instagram, la modelo compartió una imagen en la que se ve que su pie está cubierto con una venda y está utilizando un zapato bajo con el objetivo de evitar mayores complicaciones.

Tony Berber, creativo con experiencia en Mexicana Universal, explicó en una transmisión en vivo que Melissa está decidida a no abandonar la competencia pese a lo mucho que está sufriendo con dicha lesión. Si bien algunos han criticado que el no cuidarse podría jugar en su contra, otros han celebrado su determinación.

“Es más, qué tan grave es que le dijeron que si no se lo atiende se lo tiene que operar. Ella no ha querido hacer drama, yo sí lo quiero hacer, les voy a decir por qué, porque hay mucho hate, hay mucha gente que le está tirando mierd..., que le está diciendo energía. No aguanta el tacón ni siquiera de 2 centímetros, ¿saben?”, reveló Berber.