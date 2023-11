‘The Crown’: ¿cómo fue el romance de la princesa Diana y Dodi Al-Fayed en la vida real?

Los primeros episodios de la sexta temporada de The Crown se centran en la relación entre la princesa Diana y Dodi Al-Fayed y los eventos que condujeron a su muerte en un accidente de auto.

Diana y Dodi solo tenían unas semanas conociéndose cuando murieron juntos en aquel suceso a finales de agosto del año 1997, pero fueron objeto de completa fascinación mediática.

La producción de Netflix muestra que su vertiginoso romance es impulsado por Mohamed Al-Fayed, el padre del productor de cine, quien convence a su hijo de proponerle matrimonio a Lady Di.

Pero, ¿realmente las cosas se dieron así entre Diana y Dodi? ¿De verdad él solo actuó por su padre y pidió su mano justo antes de su muerte cómo muestra la serie creada por Peter Morgan?

¿Cómo se desarrolló realmente la relación entre Diana y Dodi Al-Fayed?

En la vida real, tal como sucede en la serie, Diana potencialmente conoció a Dodi cuando este jugó contra el príncipe Carlos en un partido de polo en Windsor en 1986, pero no forjaron relación.

La royal y el empresario no se llegarían a conocer realmente bien sino hasta más de una década más tarde después del divorcio entre los padres de los príncipes William y Harry en 1996.

En julio de 1997, Mohamed invitó a Diana y a sus hijos a pasar unas vacaciones en Saint-Tropez, en donde tenía una propiedad. La princesa aceptó la invitación y visitaron su espectacular yate.

El magnate también pidió venir a Dodi, quien estaba en una relación y aparente compromiso con Kelly Fisher. Según reportes, se cree que fue en este viaje donde Diana y Dodi se hicieron cercanos.

“Sin ningún problema de dinero, había comprado el Jonikal, un yate de lujo valorado en 15 millones de libras, tan pronto como Diana aceptó su invitación para reunirse con su familia en St. Tropez”, aseguró Katie Nicholl en su libro William and Harry: Behind the Palace Walls.

“Era la manera que tenía Mohamed de salvaguardar a sus invitados reales y garantizar que tenían la máxima privacidad; su motivo oculto era jugar a Cupido entre la princesa y su hijo mayor, Dodi”, afirmó la autora en su obra publicada en 2010.

¿Mohamed Al-Fayed fungió como Cupido entre Diana y Dodi?

Un mes después de reconectarse, en agosto de 1997, Diana regresó al yate, pero sin sus hijos.

“Sola en agosto y atraída por (Dodi), oyente comprensivo y no amenazador, aceptó la invitación para un segundo viaje sola con Dodi al Jonikal el 31 de julio”, escribió Tom Bower en la biografía no autorizada de Mohamed titulada Fayed, según recogió Vanity Fair.

“Durante los siguientes seis días... los dos retozaron en las terrazas, dentro de la suntuosa embarcación y en el mar”, redactó el autor, quien aseveró que el multimillonario monitoreaba a Dodi y Diana cada hora durante su paseo solos.

Por otro lado, la biógrafa real Sally Bedell Smith contó en entrevista a la revista: “Él (Mohamed) era realmente el titiritero detrás del breve romance de Dodi y Diana, de apenas más de un mes… Básicamente, Dodi hizo todo lo que su padre le dijo que hiciera”.

Durante este viaje en la localidad francesa, los paparazis retrataron a Diana besándose con Dodi. En la serie, se muestra a Mohamed contratando al fotógrafo Mario Brenna para que tomara las famosas fotografías de la pareja que se publicaron en las revistas en todo el mundo.

Sin embargo, Michael Cole, exportavoz del empresario, aseguró a Deadline que nunca vio ni supo que Al-Fayed maquinara la relación, ni mucho menos que encargara las fotos de la pareja.

“Netflix y la productora describen The Crown como ‘ficción dramatizada’ y no voy a estar en desacuerdo con esa caracterización. Eso significa que está inventado”, expresó al medio.

De acuerdo a Cole, la visita al yate proporcionó al escritor de la serie un espacio para aplicar licencias creativas e insistió que era “un sinsentido total” su supuesto rol de casamentero de su exjefe.

“Mohamed fue un hombre extraordinario en muchos sentidos. Estaba encantado de que su hijo mayor y Diana, la querida amiga de su familia, estuvieran juntos. ¿Pero hacer que dos personas se enamoren? Eso estaba más allá incluso de sus grandes talentos”, sostuvo el exsecretario de prensa.

En la vida real, hay contradicciones sobre cómo Brenna logró tomar las fotos. De acuerdo a la periodista británica Tina Brown en su libro The Palace Papers fue la mismísima Diana quien avisó a Brenna donde estaría para “enviara un mensaje provocador” a su ex Hasnat Khan.

Empero, el periódico The Independent sostuvo en 1991 que Brenna vio por casualidad el barco frente a la costa de Cerdeña mientras él estaba cumpliendo con otros compromisos en la zona.

Fuese como fuese, la dupla continuó sus vacaciones en la región antes de viajar a París. El 15 de agosto de 1997, Fisher dio una conferencia de prensa donde anunció que demandaría a Dodi.

La modelo afirmó que estaban prometidos y él había propuesto manutención prematrimonial por dejar su carrera, pero terminó su compromiso. La familia Al-Fayed negó sus acusaciones.

Durante su visita a París, Diana y Dodi fueron al Ritz para cenar la noche del 30 de agosto de 1997. Tras abandonar el sitio, propiedad de Mohamed, la pareja se marchó con su conductor Henri Paul y su guardaespaldas Trevor Rees-Jones.

Desgraciadamente, durante la madrugada del 31, Dodi, Diana y Paul murieron en un accidente automovilístico en el Pont de l’Alma. Fisher retiró su demanda tras la tragedia “por respeto”.

¿Dodi Al-Fayed le propuso matrimonio a Diana?

En cuanto a si Dodi realmente propuso matrimonio o no a Diana la noche en la que murieron prematuramente, también hay muchos reportes discordantes entre sí.

No obstante, lo que sí está confirmado es que se encontró un anillo de compromiso en el apartamento del productor tras su muerte con un recibo fechado el día anterior a la tragedia.

El anillo tenía una inscripción en francés que decía Dis-moi Oui (dime sí, en español). En ese entonces, Cole como portavoz de Mohamed insistió en que la pareja estaba comprometida.

Incluso afirmó que Dodi le había dado “la indicación más fuerte de que iba a casarse con Diana”; sin embargo, varios allegados a Diana aseguran que ella quería que su aventura fuera solo eso.

El exmayordomo de la princesa, Paul Burrell, afirmó en The Way We Were: Remembering Diana: “Sus palabras precisas para mí fueron: ‘Quiero otro matrimonio como quiero un sarpullido grave”.

“Él (Mohamed) debe aceptar que la princesa y Dodi no tuvieron más que una aventura de verano. El mundo debe dejar de creer que Diana y Dodi iban a casarse, porque eso simplemente no es cierto”, escribió.

Según Tina Brown, la princesa sospechaba que Dodi le podría proponer casarse, pero ella le dijo a una amiga que, si le presentaba un anillo “iría firmemente en el dedo anular de mi mano derecha”.

De acuerdo a Vanity Fair, la royal también llamó a su hermana Sarah McCorquodale desde el Jonikal y prácticamente le confesó que no estaba más cautivada por Dodi Al-Fayed.

La primera parte de la temporada 6 de The Crown está disponible en Netflix desde este jueves 16 de noviembre.