¿Qué hace Sergio Ramos ahí?: Aseguran que hubo mensaje subliminal en premiación a Shakira

La música latina estuvo de fiesta la noche de este 16 de noviembre, cuando se celebró la 23 de los premios Latin Grammys, que por primera vez en su historia, se realizó fuera de Estados Unidos y tuvo lugar en la ciudad de Sevilla, en España. El Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (FIBES) acogió a todas las celebridades que asistieron al tan esperado evento.

El evento fue inaugurado por la cantante española Rosalía, quien interpretó una versión flamenca del tema “Se nos rompió el amor”, que fue originalmente cantada por Rocío Jurado desde 1985. Mientras que la artista italiana Laura Puasini recibió un hermoso homenaje tras ser nombrada “Persona del año”. La fiesta se desarrolló con mucha euforia y sorpresas.

Una de ellas fue la presencia del futbolista Sergio Ramos, quien llegó al evento con su hermana Mirian Ramos, y no con su novia Pilar Rubio, pues no pudo ir por otros compromisos y él le envió besos en la distancia. Su presencia generó mucha intriga en la audiencia, pues no guarda relación con la música.

Pero el momento fue puso más cumbre cuando subió al escenario para anunciar al ganador del último premio: canción del año. Junto a la chilena Mon Laferte, Ramos dijo: “Los cracks son los que crean temas que suenan por todo el mundo. En el fútbol, las emociones más intensas se logran con un golazo y, en la música, lo hacen las canciones” y anunció que el galardón era para Bizarrap y Shakira, por el tema Session 53 con el que ambos batieron cuatro Récord Guinness.

El exfutbolista del Real Madrid le dio el gramófono a Shakira y de inmediato en las redes sociales se comenzó a confabular una historia detrás de esto. “Mensaje subliminal. Un jugador defensa del Madrid siendo el que le entrega el premio a canción del año a Shakira, canción que va dedicada a un defensa del Barcelona”, escribió un usuario en X, antiguamente Twitter, a quién le siguieron otros que lo apoyaron.

“¿Qué hace Sergio Ramos ahí? No viene al caso en ese evento, no aplica que entregue un premio y menos a Shakira”, “Bueno ya no juega en el Madrid pero sí fue algo surrealista”, “Real Madrid 1 - Barca 0″ y “Exdefensa contra otro exdefensa por una canción que es un ataque para su ex jajaja”, drenaron los internautas.

Shakira recibió el premio y su mensaje representó la promesa que muchas madres se hacen a diario: ”Shakira recoge de Sergio Ramos un Latin Grammy: “Este premio se lo quiero dedicar a mis hijos, Milan y Sasha, porque les he prometido que voy a ser feliz. Les he prometido que van a tener una mamá que les va a brindar toda su risa, porque se la merecen. Estoy pensando en las canciones que voy a escribir y en la gira que voy a hacer. El pasado no vale nada, solo se recuerda el futuro”, expresó.