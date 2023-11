Hijo de Shakira se hace viral por esta expresión en los Latin Grammy: “Tu cara cuando le ganan a mamá”

Los hijos de Shakira son sus mayores fanáticos y lo volvieron a demostrar la noche de este jueves 16 de noviembre con el apoyo que dieron a su mamá en la entrega número 24 de los Latin Grammy.

Los pequeños Milan y Sasha, quienes tienen 10 y ocho años, acompañaron a la cantante colombiana enfundados con trajes blancos a la premiación que por primera vez se celebró en Sevilla, España.

Los retoños de la estrella no solo se mostraron emocionados y orgullosos de su madre durante sus performances de su Music Session vol. 53 con Bizarrap o Acróstico, en la cual tuvieron una participación.

Te puede interesar: Shakira hace llorar con promesa a sus hijos que confirma cuánto la vieron sufrir por Piqué

También se dejaro ver contentos de ver triunfar a la artista, una de las más nominadas de la gala con siete menciones, al alzarse con tres premios hasta ahora: mejor canción pop, canción del año y fusión urbana.

La barranquillera subió al escenario del Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla para recibir los dos primeros gramófonos por su colaboración con el argentino. El tercero lo compartió con Karol G por TQG.

Sin embargo, las cámaras no solo retrataron los rostros alegres de los menores que se sentaron en primera fila, también captaron a uno de ellos con cara una de decepción que se viralizó en redes.

Milan y Sasha, los hijos de Shakira, son los fanáticos número uno de la cantante | (X)

La cara del hijo de Shakira que acaparó miradas en los Latin Grammy

En un momento de la gran fiesta de la música latina, el hijo menor de Shakira y su expareja Gerard Piqué, el pequeño Sasha, se llevó las manos a la cabeza y cerró los ojos en aparente frustración.

Su expresión rápidamente captó la atención de los espectadores y diferentes medios de comunicación que no dudaron en capturarla y difundir la imagen en plataformas sociales.

“ Tu cara cuando le ganan el Grammy a mamá ”, comentó la revista Quién en Instagram. “Mi mood de hoy es como Sasha. Vamos por un Grammy más. Shakira se merece todos”, añadió otro en X.

Milan y Sasha, los hijos de Shakira, son los fanáticos número uno de la cantante | (Instagram: @Quiencom)

“¿Qué hace Sasha? Me he reído. Esta para meme la foto. Tal parece que reacciona a que ganará o perdiera algo. No lo supero”, agregó un usuario en la red social antes conocida como Twitter.

“No te quedes así, tu mami tiene muchos premios”, “No necesita más premios porque ya facturó”, “Ay, mi vida”, “Shakira no necesita premios ella es la reina eterna” y “El Grammy perdió a Shakira” fueron otros comentarios.

Cabe destacar que no fue la única cara que hizo Sasha que llamó la atención. El niño también hizo reír al público con su rostro cuando vio a Karol G abrazar a Feid antes de recibir un premio.