Ángela Aguilar fue víctima de la mala suerte y sufrió un accidente que fue grabado ¿Qué le pasó?

Una constelación de estrellas se dieron cita este 16 de noviembre en Sevilla, España, para los premios Latin Grammys. Una de ella fue la cantante Ángela Aguilar, quien no aprovechó su estadía para pasear por la ciudad y conocer un poco. A través de su Instagram compartió algunos momentos y también respondió varias preguntas que le hicieron sus seguidores.

Confesó que sus apodos de cuando era niña eran Panchita, Angelita y flaca, y aún le siguen diciendo los tres. Aseveró que ella comenzó con mariachi y terminará su carrera con el género de las rancheras, respondió al ser consultada si hay otro género musical que le gustaría explorar, pues “es la música con la que más me siento en casa y la que me más me cuesta cantar es la música mexicana, así que se va a dejar de mí”.

Además, también compartió parte del homenaje que ella y su padre, Pepe Aguilar, le hicieron a Laura Pausini durante la premiación, pues fue celebrada como la Persona del Año 2023. ‘El valor de seguir adelante’, fue el tema que interpretaron y por el que Laura les agradeció personalmente, acercándose al escenario pare decirles unas palabras.

@.kunno Nos quedamos encerrados en un elevador en Sevilla 😭😂 @Angela Aguilar :) @ ♬ sonido original - Kunno

Durante su paso por la ciudad española, Ángela sufrió un percance que quedó grabado y, además, fue publicado en diferentes redes sociales. La artista subió a un elevador junto a otras cuatro personas, entre ellas el influencer Kunno, pero como era muy pequeño, al parecer sobrepasó la capacidad y se quedaron atrapados. Ellos tocaron el timbre de emergencias y luego de pasar casi una hora fueron sacados.

Pero fueron minutos de nerviosismo y zozobra que vivió Ángela y el resto de sus compañeros. Kunno comenzó a grabar todo el momento, y se nota la angustia de todos. “Nos acabamos de quedar encerrados en un elevador. No abre”, decía el creador de contenidos, mientras que los demás se quejaban del calor, ya que estaba muy apretados en el pequeño espacio.

En tanto, Ángela solo reía nerviosa, tapaba su boca y usaba su celular para llamar a alguien para que la rescatara, y decía: “Que me multen, pero que me saquen”. Afuera del ascensor estaba el cantautor Adriel Favela, quien no paraba de reír y grababa el susto. Además, los asustó al decirles que hacerles creer que el elevador seguía bajando, lo que significaba un peligro de ser verdad. Desde afuera trataban de darle ventilación al diminuto espacio que solo tenía una pequeña abertura.

Los rescataron y horas más tarde presumió en sus historias de Instagram que ya se encontraba en la alfombra roja del evento musical. La “Princesa del regional mexicano” este año no fue nominada en ninguna categoría, solo como invitada al espectáculo musical latino.