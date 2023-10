“Ex” de Ángela Aguilar 15 años mayor que ella revela si Pepe Aguilar se interpuso entre ellos

En abril de 2022, los fans de Ángela Aguilar se sorprendieron cuando surgieron fotos de la famosa con su supuesto nuevo novio, quien es 15 años más grande que ella. Por medio de redes sociales surgieron imágenes de la cantante junto a Gussy Lau, y sus seguidores se mostraron preocupados por la diferencia de edades.

Ángela y Gussy habrían comenzado su relación cuando ella era menor de edad, de acuerdo con información de Chisme No Like en aquel entonces, lo cual habría desatado la furia de Pepe Aguilar pues su hija tendría 17 años además de que el productor estaba trabajando con él para su empresa Equinoccio Records.

Filtran fotos del supuesto novio de Ángela Aguilar, se trata de el compositor Gussy Lau, que es 15 años mayor que ella. pic.twitter.com/R1qVMWUyP7 — Everardo López (@ensimismado) April 5, 2022

Esto habría llevado a la familia Aguilar a romper toda relación con Gussy Lau, quien posteriormente dio una entrevista con Javier Cerani en la que comentó que tenía miedo de hablar sin permiso de Pepe Aguilar.

“Hablé con él, no sabe qué hacer, está muy perdido, muy asustado, dice que no tiene nada que decir, aunque cerró sus redes sociales. No puede decir nada sin permiso de Pepe Aguilar, sin permiso de ella, porque ella tiene una imagen. Él no lo negó, él tiene miedo a hablar”, dijo. Lau afirmó que todo se estaba manejando de manera privada y que Pepe está de acuerdo y su mamá también lo sabía.

Sin embargo, también trascendió que el cantante se habría enterado del romance de su hija con el productor durante noviembre en Las Vegas, a donde acudieron con motivo de los premios Grammy. A pesar del desacuerdo de su padre, Ángela Aguilar habría continuado viendo a su “novio”.

Ángela Aguilar La cantante estuvo en medio de la polémica por la supuesta relación que mantenía con el productor (Instagram)

Gussy Lau habla de la relación que tiene actualmente con Ángela Aguilar

En vista de que Ángela ya tiene 18 años y ha comenzado a ser más independiente en su carrera, muchos se han preguntado qué ha pasado con la relación con Lau y si fue cierto que Pepe Aguilar se interpuso entre ellos.

Se sabe que hoy no tienen una relación amorosa sin embargo, seguirán trabajando juntos de acuerdo con un convenio del cual el propio Gussy habló. “Nosotros lo hablamos muy profesionalmente, honestamente. Obviamente llegamos a un acuerdo, por eso mi contrato todavía sigue”.

Lau agregó que él aún está trabajando con la misma disquera, razón por la que siguen grabando y cantando sus canciones. Cabe recordar que los temas Ahí donde me ven y Se disfrazó que canta Ángela, fueron escritas por este por lo que gracias al acuerdo, ella podrá seguir interpretándolos.

El compositor señaló que había posibilidades de que su carrera quedara “congelada”

Lau reveló también que tenía planeado lanzar un disco completo, el cual no pudo ver la luz debido a la polémica en la que se viero envuelto pero sus canciones pudieron llegar a otros artistas como Grupo Frontera.

“O sea, no hubo un ‘como te congelamos y ya no vas a seguir tu carrera’, simplemente fue: ‘tu disco no sale, pero hay que darle salida a las canciones’”, confesó.

Eso sí, el compositor no tuvo temor en decir que escribió canciones de desamor inspiradas en Ángela y la relación que tenían. Ahora, ha trascendido que pese a seguir trabajando “juntos”, ya no habla en absoluto con la familia Aguilar y estaría en espera de que termine el contrato que tiene con ellos para ver si renuevan o no.