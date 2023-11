“Pensé que era Cazzu”: por esto acusan a Danna Paola de copiar look de la argentina

Danna Paola se ha convertido en una de las artistas del año por ofrecer una propuesta musical más fresca y sin censura con la que ha demostrado firmemente el talento que desborda. Es por ello que la mexicana fue invitada a los Latin Grammys 2023 que se llevarán a cabo en Sevilla, España, donde hará su debut como conductora en lo que se considera “la noche más importante de la música latina”.

Ésta es la primera vez que el evento se presenta fuera de los Estados Unidos lo que ha llevado a que todos los artistas invitados y nominados se trasladaran desde hace días a España. Es así como a lo largo de la semana los hemos visto atender diferentes eventos previos a la ceremonia, desfilando con alucinantes vestuarios, dignos de la ocasión.

Danna Paola ha estado en la mira más que nunca y ella lo sabe por lo que se ha esforzado con cada uno de sus looks. Eso sí, por más belleza y seguridad que desborda, no se libra de las críticas.

Danna Paola es criticada por “imitar” looks de Cazzu

Danna Paola La cantante ha sido acusada por internautas de imitar estilos (Instagram)

La cantante asisitió al evento El Flamenco es Universal, donde desfiló en la alfombra roja luciendo un sensual vestido transparente con motivos florales, tirantes finos, cuello desbocado y mangas caídas de la firma Rat & Boa. Este lo complementó con el bolso Rosa, perteneciente a la colección Bimba y Palomo, de la marca española Bimba y Lola. Por supuesto no podía faltar el maquillaje y peinado perfecto, el cual consistió en sombras plateadas, labios nude intenso con delineado, y el cabello recogido, con un caracol en la frente, una referencia a las grandes cantantes flamencas clásicas.

Si bien en sus redes sociales sus seguidores hicieron caer una lluvia de halagos, no faltaton los haters que comenzaron a señalar que “está tratando de imitar a Cazzu”, la exitosa rapera argentina, actual pareja de Christian Nodal.

En diferentes publicaciones se pueden leer comentarios diciendo “pensé que era Cazzu”; “por qué tiene que copiar todo??? ahora quiere ser Cazzu”; “Primero Tini y ahora Cazzu???”, se lee.

Danna Paola y Cazzu presumiendo un peinado 'Baby Hair' Instagram: @dannapaola / @cazzu (Instagram: @dannapaola / @cazzu)

Han sido varias las ocasiones en las que la mexicana es señalada de querer verse como Cazzu.

Danna siempre ha sido acusada de “no tener estilo propio” sin embargo, ella misma ha dicho que ésta es su mejor temporada en la que más auténtica se ha sentido, libre de todas esas ataduras que antes la limitaban.

Danna también ha sido acusada de copiarle a Ariana Grande

Danna Paola La cantante ha deslumbrado con sus looks previos a los Latin Grammys (Instagram)

En otro de los eventos previos a la gran ceremonia de los Latin Grammys, Danna se dejó ver con un look también de inspiración flamenca. La intérprete de Mala fama llevó un diseño del mexicano Daniel Pérez el cual estaba hecho a base de transparencias y cubierto de pedrería negra; un corset negro en la parte superior enmarcó su silueta a la perfección, mientras que en la parte inferior tuvo un toque glamoroso gracias a una cola.

Definitivamente se trató de un look ganador sin embargo, también salieron a relucir los señalamientos en contr de Danna pues alguno consideran “quiso imitar a Ariana Grande”. Todo esto se debió, según ellos, a que la mexicana complementó su look con alta coleta de estilo preppy con un lazo, que caía por su espalda, un estilo que ha caracterizado a la intérprete de One Last Time.