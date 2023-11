“No se parecen”, las reacciones a las nuevas Barbies inspiradas en RBD que generan polémica

RBD está viviendo su mejor momento tras el reencuentro y es que no solo están triunfando en la gira sino que ahora han lanzado una colección de Barbie inspirados en ellos.

La empresa Mattel lanzó las nuevas Barbies inspiradas en Maite Perroni, Anahí, Dulce María, Christian Chávez y Christopher Uckermann.

“La B en RBD significa Barbie, ¿verdad?”, publicó la cuenta de Barbie, mientras que la cuenta oficial de RBD escribió “yo digo R... Tú dices ¡Barbie! La espera ha terminado. Ya puedes preordenar la colección especial del Tour 2023 RBD x Barbie”, emocionando a los fans.

Sin embargo, las muñecas y muñecos han generado polémica, pues aseguran que no se parecen a los cantantes.

Las nuevas Barbies inspiradas en RBD generan polémica: aseguran que no representan a Maite ni a Dulce María

Mattel se inspiró en cada integrante de RBD para crear estas muñecas y destacaron que sus looks están acorde a los que los famosos llevan en sus conciertos con “accesorios fabulosos”.

Sin embargo, han causado polémica en redes , pues dicen que ninguno se parece, y además va en contra del mensaje de amor y aceptación que Dulce María y Maite Perroni han dado por mucho tiempo con sus curvas.

Y es que las dos muñecas de las cantantes y actrices son muy “delgadas y perfectas”, sin mostrar la figura real de ellas, que las ha hecho sentirse tan orgullosas.

Tanto Maite como Dulce María han demostrado que las curvas te hacen más hermosa, y no tienes por qué avergonzarte por no ser delgada como lo plantea la sociedad así que los fans consideran que estas muñecas no las representa ni da el mensaje correcto.

“La única que más o menos se parece es la del look de sombrero a #anahi 🥲”, “no me gustan, ni se parecen”, “que horror a Maite y Dulce no las hicieron como son”, “están bien diferentes, que vergüenza que no pudieron hacer a Dulce y Mai como son de verdad”, “las muñecas están lindas pero si no dicen que es RBD ni los reconozco”, “no tiene la cara de ninguno” y “no se parecen, la que medio se asemeja es Anahí”, fueron algunas de las críticas en redes.

El set de colección de las figuras vale 2 mil 499 pesos, o puedes comprar cada muñeca por separado, por 549 pesos, y se pueden adquirir a través de la tienda en línea de Amazon o Juguetron.

Aunque muchos aseguran que los muñecos no se parecen, otros están desesperados por tenerlos y comprar las muñecas Barbie de Anahí, Maite o Dulce María.