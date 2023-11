¿Messi y Antonela Roccuzo en crisis? Fans pillan los gestos que delatarían esto

Lionel Messi y Antonela Roccuzo han estado en la mira en las últimas semanas luego de estallar el escándalo del supuesto coqueteo entre el astro de futbol y la periodista Sofi Martínez.

Todo comenzó con un video en el que se ve a la periodista deportiva esperando su turno para entrevistar a Messi. Mientras él está ocupado atendiendo a los otros medios, se observa cómo la mira fijamente a la distancia, mientras ésta se cohibe.

Tras esto, surgieron otros videos de diferentes momentos en los que se han encontrado, entre estos, cuando Messi se preparaba para jugar la final del Mundial 2022 y ella se encargó de darle unas palabras de admiración que se viralizaron.

Mientras algunos alegan en redes sociales que es una traición hacia Antonela, otros señalan que esos gestos los hace también con cualquier reportero, incluso hombre, que le hable como Sofi Martínez lo hace en sus entrevistas.

Eso sí, expertos en lenguaje corporal han señalado que todo este comportamiento entre ambos tiene una explicación que delata admiración, interés y confianza, lo cual no necesariamente es en un sentido romántico. “Él es casado sí, pero esto no quiere decir que tenga una relación de pareja con ella sino que simplemente tiene una gran empatía hacia ella. Finalmente la amistad es una clase de amor. Lionel Messi tiene ojos, ella es muy bella, a ella no le es indiferente y la historia es fuerte”, señaló Marifer Centeno, experta en lenguaje corporal.

Lionel Messi El astro de futbol ha sido acusado de coquetear con una reportera (Instagram, Tiktok)

Ahora, ¿qué está pasando con Antonela Roccuzo?

Si bien la empresaria no suele meterse en conflicto ni dar explicaciones de nada, internautas parecen haber pillado una posible crisis con Messi.

La pareja ha tenido una de las relaciones más estables de la farándula. Se conocieron desde niños, crecieron juntos y finalmente formaron una familia ejemplar con sus tres hijos. “Tengo la suerte de tener sentados ahí a mi mujer y a dos de mis tres hijos; verlos ahí y disfrutar de este momento con ellos es un momento único. Son dos enamorados del fútbol y están entusiasmados con todas las estrellas que tienen alrededor”, afirmó Messi en una ocasión.

Antonela Roccuzo Una de las parejas más asediadas del espectáculo podría estar pasando por una crisis (Instagram)

Entonces, ¿por qué se dice que podrían estar en crisis? A principios de noviembre, fueron vistos en un concierto de Maluma en el que el astro argentino parecía incómodo. La pareja lució distante y ambos con caras de fastidio y aunque muchos han pensado que simplemente no estaban a gusto por el show, hay quienes han ido más allá al analizar el lenguaje corporal y asegurar que “han perdido la chispa” y que incluso “ya no están enamorados”.

Esto ha desatado varias teorías en redes sociales por parte de internautas y expertos como ha sucedido con la psicóloga @psiflor. Según ésta, ambos podrían estar mostrando una desconexión.

“Hoy les voy a contar mi teoría de por qué creo que Messi y Anto pueden estar transitando una crisis”, empieza a modo de introducción la psicóloga. “Lo primero que me llama la atención es que en la entrega del balón de oro, Anto va a besar a Messi y Messi le pone el cachete”, señaló. “Después, en otra escena, cuando Messi finalmente gana el balón de oro, llama a Anto al escenario a recibir el premio con él y Anto no sube. Van únicamente los hijos”.

La especialista continúa analizando otros momentos como que en ningún momento se tocan, ni se abrazan, ni se dan la mano y que mientras ella está más atenta de sus hijos, él está con las manos cruzadas hacia adelante, lo que muestra que hay poca disponibilidad emocional para conectarse en ese momento y también puede mostrar que está un poco estresado. Esto lo explicó a partir de todas las fotos y videos que surgieron la noche de la entrega del Balón de Oro.

“Después tenemos esta otra foto donde Anto marca distancia corporal. Van a ver que tiene su cuerpo extendido hacia atrás y cuando se agarran las manos, Messi en realidad no le agarra la mano, él tiene la mano apoyada y ella le agarra la mano por encima, lo que significa que es ella la que en algún punto domina o maneja la relación”, señala agregando que es algo “inusual” ya que Messi siempre ha puesto a Antonela como protagonista.