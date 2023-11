¿Ya se conocían? Esto se sabe de la relación de Messi y la periodista con la que fue captado

Lionel Messi se ha vuelto tema de conversación y no precisamente por alguna hazaña en el campo de futbol sino por una supuesta traición que estaría cometiendo a su esposa Antonela Roccuzo.

Todo comenzó con un video en el que se ve a la periodista deportiva Sofi Martínez, quien espera su turno para entrevistar al astro argentino. Mientras él está ocupado atendiendo a los otros medios, se observa cómo la mira fijamente a la distancia.

Tras esto, surgieron otros videos de diferentes momentos en los que se han encontrado, entre estos, cuando Messi se preparaba para jugar la final del Mundial 2022 ella se encargó de darle unas palabras de admiración que se viralizaron, ya muchos aplaudieron la forma en la que se expresó de él.

“Se viene una final del mundo, la copa, quiero decirte que más allá del resultado, hay algo que no te va a sacar nadie. Atravesaste a cada uno de los argentinos, de verdad te lo digo, no hay nene que no tenga tu remera (camiseta), que no sea la original, la trucha (falsa) o la inventada, la imaginaria... de verdad, marcaste la vida de todos y eso para mí es más grande que cualquier copa del mundo y eso no te lo va a sacar nadie. Es un agradecimiento por un momento de felicidad tan grande que nos hiciste vivir a tanta gente, que de verdad, ojalá que te lo llevés en el corazón y eso ya lo tenés... así que gracias, capitán”, fueron las palabras de la joven.

La imagen dio mucho de qué hablar también porque se puede observar al astro argentino muy atento y sonriente con la reportera, mientras ella lo trata de la misma forma.

¿Ya se conocían Lionel Messi y Sofi Martínez?

El astro ha sido entrevistado por Martínez en varias ocasiones por lo que podría decirse que la conoce por su tabajo profesional, teniendo siempre un trato cordial.

La especialista en lenguaje corporal, Marifer Centeno incluso hizo un video analizando lo que podrían estar comunicando respecto a la percepción de otro, de acuerdo a diferentes encuentros que han tenido.

Lionel Messi El astro de futbol ha sido acusado de coquetear con una reportera (Tiktok)

“Está embelesado, absolutamente viendo a Sofía Martínez y aquí no estamos para hacer un juicio moral sino para hablar del lenguaje corporal”, adviritó Centeno. “Quiero que veas cómo sonríe, cómo acerca la cabeza a ella haciendo un gesto de empatía...es la de un gran interés hacia Sofía Martínez, hacia lo que le pueda estar diciendo. Se conocen como gestos reguladores (...) ¿Parece que se gustan? Estaría diciendo poco profesional si dijera que no. Él es casado sí, pero esto no quiere decir que tenga una relación de pareja con ella sino que simplemente tiene una gran empatía hacia ella. Finalmente la amistad es una clase de amor. Lionel Messi tiene ojos, ella es muy bella, a ella no le es indiferente y la historia es fuerte”.

Algunos alegan en redes sociales que es una traición hacia Antonela, otros señalan que esos gestos los hace también con cualquier reportero, incluso hombre, que le hable como Sofi Martínez lo hace en sus entrevistas.

¿Qué piensa Antonela de la polémica?

Messi ha sido coronado como máximo goleador del fútbol europeo pero Antonella sin duda se lleva el premio al amor más incondicional. “Tengo la suerte de tener sentados ahí a mi mujer y a dos de mis tres hijos; verlos ahí y disfrutar de este momento con ellos es un momento único. Son dos enamorados del fútbol y están entusiasmados con todas las estrellas que tienen alrededor”, afirmó Messi.

Antonela y Messi son sin duda la pareja consentida del futbol y han sido inseparables desde niños. El astro del balonpie conoció a Antonella cuando él tenía apenas siete años. Su primer encuentro fue gracias a un familiar y de inmediato se enamoró de ella, asegurando que en un futuro se convertiría en su novia.

La empresaria argentina no ha tenido necesidad de hablar sobre lo que se dice de su marido y la reportera pues sabe que su matrimonio es estable. Ella sigue apoyándolo y demostrando que lo más importante es seguir unidos.