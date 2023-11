“Ya no parece Nicola Porcella”: su cambio de look que lo hace ver aún más guapo y como galán de telenovela

Nicola Porcella sigue triunfando y es que luego de su gran actuación y paso por La Casa de los Famosos México está debutando en su primera telenovela.

El influencer peruano tendrá un papel en la novela de Juan Osorio, El amor no tiene receta, protagonizada por Daniel Elbittar y Claudia Martín.

Su personaje se llamará Kenzo y se ha revelado que tendrá un romance con Wendy Guevara, y Coco Máxima, u na actriz trans muy famosa que deslumbró en El señor de los Cielos.

El cambio de look de Nicola Porcella para la novela El amot no tiene receta de Juan Osorio

Las grabaciones de la telenovela ya comenzaron, y se revelaron algunos videos e imágenes que muestran a Nicola Porcella en su personaje, y parece otro.

Fue a través de las redes de Coco Máxima donde pudimos ver al influencer peruano caracterizado en su papel con un look muy diferente al que nos ha acostumbrado.

Nicola Porcella El influencer peruano sorprendió con su nuevo look en la telenovela El amor no tiene receta (@nicolaporcella12 / @cocomaxima/Instagram)

En las imágenes y videos se ve a Nicola llevando un pantalón marrón, una camisa azul de jean, y un blazer gris con zapatos en tono marrón y el cabello acostado y bien peinado, y no levantado como siempre acostumbra.

“OMG que bello está Nicola”, “amo su look y su estilo formal”, “ya no parece Nicola, pero está bien guapo”, “con lo que se ponga y se haga se verá divino siempre”, “dios mío amo su personaje, su look, todo”, “parece un Nicola bien portado y nada rebelde jaja me encanta”, y “no puedo esperar a verlo en la novela”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Sin duda es un Nicola diferente, con un estilo más elegante y formal y menos relajado que el que siempre ha llevado y deja claro que es todo un galán de novelas y está listo para triunfar en esta nueva etapa de su vida.

Por ahora el joven se ha visto muy confiado en las escenas que ha tenido que grabar y se nota que la está pasando bien y está feliz y emocionado.