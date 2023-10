Wendy Guevara revela por qué cambió con Nicola Porcella: “Él está jugando y yo soy la pend…”

A más de un mes del triunfo de Wendy Guevara en La casa de los famosos México (LCDLFM), la influencer abrió su corazón y reveló la razón por la que no siguió coqueteando con Nicola Porcella en el reality show.

A través de una transmisión en vivo en redes sociales, Guevara confesó que ella sí comenzó a desarrollar sentimientos reales por el modelo peruano durante la producción de TelevisaUnivisión.

Sin embargo, se dio cuenta de que para Porcella, quien ganó el segundo lugar, todo lo que compartían juntos era parte de un juego y no quería enamorarse solo para terminar lastimada.

Wendy Guevara se alejó de Nicola Porcella por temor a salir lastimada

Wendy develó en el live que tomó la decisión de marcar la distancia luego de que se presentara una película dentro del programa de telerrealidad con una compilación de sus momentos de juego con Nicola.

“Nos pusieron en una película como de amor. Entonces, dije: ‘Dios mío, ¿qué estoy haciendo?”, recordó. “Pensé: ‘esto es un juego, es un reality lo que estamos viviendo. No me quiero enamorar, ni encariñar así de Nico, verlo como hombre para mí”.

“Como amigo si lo veo y lo quiero mucho, pero dije: ‘tengo que poner un freno a esto”, agregó la también cantante. “Los dos nos sacamos de onda esa noche y le dije: ‘Ay, no. Nico, esto es como si fuéremos novios, como si nos estuviéramos enamorando”.

A raíz de esto, al día siguiente, Wendy cambió su actitud con Nicola. Por eso, aunque seguían compartiendo, era evidente que hubo un distanciamiento físico y ya no se coqueteaban como antes.

“Yo cambié por eso, por mí”, explicó. “Ya cuando empecé a cambiar, él me decía: ‘¡hey, culi…o hermoso!’ pero él jugando normal y ahí fue donde me di cuenta: él está jugando y yo soy la pend… que me voy a enamorar y va a valer madres porque él está tranquilo ”, reconoció.

Mientras todo esto sucedía, las personas que seguían el reality show creían que Wendy Guevara estaba refrenándose de enamorarse realmente de Porcella para respetar a Marlon Colmenarez.

No obstante, la integrante de “Las Perdidas” negó que su amigo tuviera algo que ver con su desapego a Nicola. Aparte, aclaró que lleva tres años sin enamorarse y no parece interesada en un idilio.

“La gente pensaba ‘porque Marlon la va a regañar’. ¡No ma...en! O sea, jamás en la vida”, aseveró en la transmisión que hizo con su amiga Paolita Suárez.

Asimismo, la estrella con siete millones de seguidores en Instagram destapó que Ferka le advirtió que Nicola Porcella solo estaba utilizándola y Apio Quijano también le aconsejó no enamorarse del actor.

“Apio, antes de salir, me dijo: ‘Wendy, me preocupas. Yo no quiero que sufras porque siento que tú te vas a enamorar de Nico y, por favor, no (lo hagas)”, rememoró. “Ya pensé eso y dije: ‘Ay, sí. Tiene razón…’. En ese momento, me cayó el veinte”, concluyó.