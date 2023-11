Niurka Marcos se cansó de mantener a su familia: Cómo ponerle límites a los seres queridos

Niurka Marco se volvió a sincerar y esta vez contó lo desgastante que le resultó mantener a sus hermanos y familia completa, pues no era capaz de fijar límites. En una entrevista que ofreció este jueves 9 de noviembre a Matilde Obregón, manifestó cómo tuvo que fijar límites y qué cambios trajo a su vida.

La actriz y vedette contó que al cumplir 50 años les indicó a sus hermanos que ya no les daría más dinero, por lo que algunos de ellos se distanciaron, pues no les gustó: “A los 50 años dije: ‘Dejo de criar, apoyar, mantener y soltar varo para más nadie. Que ya todo el mundo está grande, está autosuficiente’. He pasado toda mi vida manteniendo a mi familia, entonces, a los 50 años dice: ‘¡Se acabó! Ni un quinto más para ningún familiar, entonces se acabó la mantención’.

Pero no solo fue con sus hermanos, pues la artista también comenzó a ponerse en primer lugar en su vida: “A partir de ahora yo tengo 55 años y voy a disfrutar la vida partiendo de mí, porque ya yo terminé de criar hijos”. Esta fue la razón por la que se mudó a Mérida, Yucatán (México), pero, además, dejó que Emilio viviera con su padre, Juan Osorio.

“Porque soy una mujer muy inteligente, me di cuenta de que Juan y Emilio necesitaban estar juntos y conocerse en realidad, porque las personas se tienen que conocer para que se hable con propiedad y ser congruente. Entonces ya no me pueden culpar de nada porque ya no estoy ahí para darte un consejo. Yo callé alguna vez”, le confesó a Matilde.

También enfatizó: “Tengo 55 años y llevo 55 años haciendo de todo por todo el mundo. Entonces ya es hora que a la vieja le hagan las cosas para ella, precisamente los hijos”. Ella es un ejemplo de millones de personas que pasan la mayor parte de su vida manteniendo a su familia y son mal vistas cuando se cansan de hacerlo y ponen un fin a la situación.

¿Cómo fijarles límites a los familiares abusadores?

Decir “hasta aquí” puede ser muy difícil, ya que se cree que a la familia no se le debe negar nada y con base en eso otros suelen abusar indiscriminadamente. Ante esta situación lo mejor es empezar por conocerse bien y saber hasta dónde estás dispuestas a llegar y cuáles son tus puntos máximos de tolerancia. Además, asegurarte de que no se trata de un acto egoísta, sino uno de amor propio.

1. Momento adecuado

Hay que buscar un tiempo y momento pertinente para transmitir tu deseo de fijar un límite. Por supuesto, que debes hacerlo desde la asertividad para que el mensaje no se malinterprete y que quede claro lo que sientes al respecto.

2. Conoce los factores que desencadenan problemas

Es posible que, aunque lo hagas de la mejor manera, siempre habrá conflictos y una persona que se sienta agredida por tu acción, por esto debes saber ya cómo actuar ante este escenario.

3. Practica con frecuencia decir “No”

Debes hacerlo cada vez con mayor frecuencia negarte a situaciones o acciones que no te gusta o no te convienen. Al principio te puede crear culpa, pero con el tiempo te dará libertad y alivio.