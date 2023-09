La lección con la que Niurka Marcos crió a sus hijos y que toda madre debe aplicar

El escándalo siempre ha sido el fiel acompañante de la actriz Niurka Marcos. Ella se caracteriza por ser muy frontal y no guardarse lo que siente ante determinadas circunstancias y personajes. Aun así, hay una faceta que pocos conocen de su intimidad, es la de madre, que dista mucho su controversial vida artística y que quedó en evidencia cuando su hijo menor, Emilio Osorio, participó en el reality show “La casa de los famosos”.

Cuando Emilio fue eliminado en los últimos episodios del programa, el público se desbordó en comentarios positivos para la cubana: “Niurka podrá ser lo que quieran...pero como madre es excepcional” y “Como me dolieron las lágrimas de Niurka afuera de la casa, soy madre y eso no se vale”, fueron algunas de las expresiones de los seguidores.

Ella es madre de Kiko (32), Romina (28) y Emilio (20), por quienes se desvive y les ha inculcados buenos valores. Este 17 de septiembre fue la invitada especial en el podcast de Karime Pindter, en Youtube, a quien le comentó las lecciones que comparte con ellos y que es digno de que cada padre replique.

“(Soy) Una guerrera. Ellos tienen una leyenda como dentro de ellos mismos: (les digo) ustedes sean ustedes mismos, tenga ese libre albedrío, esa libertad de equivocarse, de pararse, de levantarse, de atinarle o no, sean ustedes mismos porque aquí con que yo sea la vulgar es suficiente. Siempre hay que tener una vulgar en casa”, le contó a Karime, quien no dudó en elogiarla.

Además, Niurka acotó que esto se debe complementar y se refiere a estar en paz como uno, por eso afirma estar feliz, “primero de adentro hacia afuera. Yo cada año voy a hacerme examen general, primero la salud física y mental, y luego disciplina, invertir en ti, apapacharte, tomar agua, masturbarte es ideal porque sueltas”.

También en una participación que tuvo en el programa de la periodista Maxine Woodside manifestó que ella misma le dio a conocer las drogas a sus hijos: “Estas son las drogas y aquí en casa las vas a conocer para cuando salgas. Esto es toda la historia de la sexualidad, cómo se maneja, tu órgano genital, tus sentimientos, tus orgasmos. Mis tres hijos han sido criados con la total y absoluta información que necesitan saber para salir al monstruo de mil cabezas y que nadie le haga cuentos”.

Afirmó que los educó con la información adecuada a la edad que tenía: “Mis hijos son maduros porque tiene la información desde que la necesitan”.

Niurka también conversó sobre cómo les ayuda a no caer sucumbir ante el odio de los hater: “Ha sido un reto para mí conocer en carne viva el hate, enfrentarme e irme contra la corriente, como con premeditación, alevosía, ventaja, mal intención, mal de fondo y provocarlo para ver qué se siente. Por eso le digo a mis babys Niu: ‘No arde, no duele, no dejes que te debilite, porque desgraciadamente estamos en una época donde la humanidad o parte de ella es depredadora de su propia especie”.