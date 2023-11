Nodal deja ver lo grande que está su hija con tierno disfraz de aguacate, pero le dicen “ridículo” por esto

El pasado 14 de septiembre Cazzu y Nodal recibieron a su primera hija juntos, de la que aún no revelan nombre, pero que se sospecha que se llama Inti.

A través de las redes los cantantes han mostrado parte de su vida como padres, dejando ver lo felices y enamorados que están de su pequeña.

Aunque no han dejado ver su rostro aún, sí han compartido algunas fotos de su hija y recientemente el cantante dejó ver lo mucho que ha crecido en solo dos meses.

El adorable disfraz de aguacate que llevó la hija de Cazzu y Nodal

A través de sus historias de Instagram, Nodal compartió una foto de su hija con Cazzu con un adorable disfraz que desató ternura.

El cantante compartió una imagen de su hija disfrazada de aguacate, donde tiene unas mangas blancas y unas medias de rayas amarillas con blancas, pero tapando su rostro con un corazón verde para proteger su imagen.

Esta imagen desató ternura en las redes sociales y sus fans se mostraron sorprendidos de ver lo grande que está la hija de los cantantes.

“Wow que bella y que grande esta INTI a dos meses casi 😳 esa baby va ser alta ❤️”, “Se ve hermosa la princesita, y va ser alta como su mamá sus manitas lo dicen todo ❤️”, “Ayyy no que es ...está hermosura me derrito 😍 que Dios💕”, y “es tan hermosa como sus papis”, fueron algunos de los comentarios en redes.

Sin embargo, también hubo quien lo criticó y hasta lo llamó “ridículo” por no mostrar su rostro, y pidió conocer a la pequeña, muy pronto.

“Que ridículo al taparle la cara, como si fuera la única niña del mundo”, “siempre con la ridiculez de no dejarla ver, no se para qué publican”, “para qué ponen foto si no la muestran”, “Y para que le cubre el rostro si ya la conocemos es igual a su linda mamá. Dios la bendiga”, y “ridículo como siempre, ya déjela ver, ni que fuera de la realeza”, fueron algunas de las críticas.

Pero Nodal y Cazzu, así como Camilo y Evaluna y Nadia Ferreira son algunos de los famosos que han preferido mantener el rostro de su bebé oculto para protegerlos, y es completamente respetable y aceptable aunque a muchos no les guste.