¿Mariah Carey compartirá su protagonismo navideño?

Desde que Mariah Carey lanzó en 1994 ‘All I Want for Christmas Is You’, semanas antes de las navidades, se convirtió en música infaltable en el mundo. En más de 25 países alcanza por estos tiempos el numero uno de los sencillos más buscados en las plataforma de la música streaming.

Así que la cantante se convirtió en un símbolo de la Navidad y su canción está en memes, grandes centros comerciales, en adornos y donde quiere que usted camine y vea algo alusivo a estas fiesta, está el sonido de las campanas, coros y sintetizadores de ‘All I Want for Christmas Is You’.

A 29 años de su lanzamiento, la diva de la música compartirá parte del protagonismo que tiene en estas fechas previas a la Navidad con sus retoños en su nueva gira ‘Merry Christmas One and All Tour’.

“Estoy orgullosa de ellos ... Saben tantas cosas y están al tanto de todo. Van a venir por todo el país conmigo y harán alguna que otra cosa, y estoy emocionada de verles en acción”, expresó en una entrevista al portal Entertainment Tonight.

Una gira navideña con los mellizos

Según el portal Yahoo, en varias ocasiones Mariah ha declarado que sus mellizos Monroe y Moroccan han heredado su talento para la música.

Los dos cantan, pero parece que su hijo prefiere centrarse en el aspecto puramente técnico, mientras que su hija adora los focos y el escenario tanto como Mariah o como su padre, el rapero y presentador Nick Cannon.

Mariah espera sorprender a sus fans el próximo 15 de noviembre, cuando arranca su gira, para descubrir en qué han estado trabajando Monroe y Moroccan.

Destaca el portal de entretenimiento que si de algo se sienten orgullosos tanto Mariah como Cannon es haber conseguido educar a sus hijos con los mismos valores con los que crecieron ellos a pesar de que los mellizos viven rodeados de lujos.

Para ellos, lo importante es que sean educados, agradecidos y que aprecien los privilegios de los que disfrutan. Por eso a Mariah no le importa demasiado que ahora empiecen a dar sus primeros pasos en el mundo del entretenimiento, y le intriga mucho descubrir qué camino seguirá cada uno de ellos.