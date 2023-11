Lecciones ‘Six Feet Under’ sobre la vida, la muerte y el duelo que hacen que sea la mejor serie

Six Feet Under Una serie que ha dado mucho de qué hablar por su trama "diferente" (Actual Size Films)

Netflix ha tenido un gran acierto al añadir a su catálogo uno de los títulos más exitosos que ocupaba los primeros lugares en HBO Max. Se trata de Six Feet Under (A dos metros bajo tierra), serie de 2001 creada por Allan Ball y protagonizada por Peter Krause y Michael C. Hall.

A pesar del paso del tiempo, la serie sigue siendo considerada una de las mejores, ganando múltiples premios Emmy, con un final que también ha sido aplaudido como el mejor de la televisión. Incluso se convirtió en uno de los favoritos del creador de Game of Thrones, George R. R. Martin.

Dirigida por el creador de True Blood, Alan Ball, la historia de Six Feet Under sigue a Nate Fisher (Peter Krause) y su hermano David Fisher (Michael C. Hall), quienes heredan el negocio funerario de su padre después de su muerte, el cual se convierte en el punto focal de la familia, sus amigos y las personas con las que cada uno se involucra.

La serie gira en torno a la familia Fischer, dueña de una agencia funeraria que entra en caos cuando tras la muerte del patriarca, Nathaniel pues sus hijos deben volver a reunirse. David, un joven gay de clóset que trabajaba con su padre embalsamando los cuerpos y ofreciendo los servicios funerarios; Nathaniel hijo, un joven rebelde que dejó su casa muy joven; y Claire, la hija que pasa por una crisis existencial de la adolescencia.

Al tratarse de la vida en una funeraria, todos los personajes se enfrentan constantemente a la muerte, lo que nos lleva a aprender grandes lecciones sobre la vida y el duelo de perder a un ser querido.

Lecciones de vida, muerte y el duelo que dejó Six Feet Under

No resolverás todo antes de morir

Cada episodio de Six Feed Under comienza con una muerte. Por lo general, es la muerte de la persona cuyo funeral gestionan los Fisher durante el resto de ese episodio. La mayoría de estas muertes ocurren de manera bastante inesperada y, para muchas personas que vieron la serie, eso hizo que la serie fuera tan interesante.

Es un recordatorio constante de que cualquiera puede morir en cualquier momento. Todos nos movemos juntos a través del tiempo, el espacio y la vida y cuando se acaba, se acaba. Así que tal vez sólo se trata de relajarte y disfrutar un poco de la vida, mientras estés aquí.

Está bien sentir a veces que no puedes más

David y Keith, de "Six Feet Under".

Ciertamente todo pasa pero no hay por qué mantener esas emociones negativas encerradas en tu interior todo el tiempo. Déjalo salir. No te disculpes por sentir algo sólo porque el mundo espera que actúes de cierta manera todo el tiempo.

El futuro es un concepto que utilizamos para evitar el hoy

“Todo lo que tenemos es este momento, aquí y ahora. El futuro es sólo un puto concepto que utilizamos para evitar estar vivos hoy” — Brenda Chenowith.

Esto no es un cliché. No es un recordatorio de que la vida es corta. Es la verdad. Es el reconocimiento de que cada oportunidad que tengas mañana está determinada por tu intención, propósito y habilidad de hoy.

Aferrarse al dolor no vale la pena

“Te aferras a tu dolor como si significara algo, como si valiera algo. Bueno, déjame decirte que no vale una mierda. Déjalo ir.” —Nathaniel Fisher.

Todos hemos pasado por un dolor extremo que sentimos que nunca terminará. Es realmente un sentimiento horrible. Especialmente cuando perdemos a un ser querido o nos enfrentamos a una decepción de alguien que pensamos jamás nos lastimaría. Cosas así son realmente tristes y es válido sentir dolor sin embargo, no debes aferrarte a este ni creer que eso es lo único que eres. Si bien el dolor no simplemente desaparece es importante aprender herramientas para gestionarlo y rodearnos de personas a las que podamos acudir en busca de apoyo.

La muerte es parte de la vida

La lección más simple es la que tantas veces pasamos por alto: que la muerte es parte de la vida. En Six Feet Under, desde el episodio uno, vemos cómo la muerte de un miembro de la familia afecta a los Fisher.

A medida que avanzan los episodios y las temporadas, vemos cómo cuando las personas mueren, esto tiene un impacto en las personas que dejan atrás. Entonces, aunque la vida termina, la muerte sigue siendo parte de la vida de las personas que lloran esta pérdida.