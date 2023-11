“Sin miedo al éxito”: El atrevido baile que le dedicó Cinthia Aparicio a Alexis Ayala en su boda

Cinthia Aparicio y Alexis Ayala se dieron el “Sí, acepto” frente al altar el pasado fin de semana para luego celebrar por todo lo alto con una fiesta que ha dado de qué hablar por los momentos que protagonizaron los novios, en los que derrocharon su amor, su pasión y gran complicidad.

Aunque el romance de la pareja ha puesto en duda por su diferencia de edad, puesto que la actriz tiene 30 años, mientras que Alexis alcanzó sus 58, es decir, 28 años mayor que su ahora esposa, por lo que aseguran que su relación no durará mucho.

Sin embargo, ella se ha mostrado feliz de tener a un hombre maduro a su lado y para su gran celebración no dudó en bailarle frente a todos los invitados.

El sensual baile de Cinthia Aparicio a Alexis Ayala

Luego de acto religioso en La Basílica de Guadalupe, la pareja procedió al festejo de sus nupcias en lo que parecía ser una casona antigua o una hacienda, donde contaron con todos los lujos y destacadas personalidades de la farándula mexicana como Sergio Mayer e Issabela Camil.

Si bien había aparecido un video del actor quitándole el liguero a su esposa el cual causó gran sensación por su sensualidad, ahora ha sido Cinthia quien ha dado de qué hablar, luego que colgara en su cuenta en Instagram un video donde se le ve frente a su esposo bailando y dándolo todo hasta el piso.

Cinthia Aparicio sorprende pic.twitter.com/kYbTySi1Rn — Andrés Guzmán Pérez (@AndresGuzman_92) November 6, 2023

Luciendo su vestido blanco ceñido al cuerpo se mostró con gran energía y felicidad mientras se disponía a realizar los pasos prohibidos al colocarse en el piso sostenida con las palmas de las manos y las puntas de los pies para proceder a mover las caderas lado a lado.

Sus movimientos causaron euforia entre los invitados por lo que se llenó de gritos, aplausos y hasta risas no solo entre los presentes, sino también entre los invitados quienes no han dudado en reaccionar al particular momento de los recién casados.

“Sin miedo al éxito”, “Ay pobre Alexis lo que le espera”, “Ese señor aguantará? Jajajaja”, “Que elegante boda, dijo nadie”, “Que corrientes”, “Señora esperece llegar a su casa”, “Como hacen el ridículo”, comentaron algunos.