‘Locked In’, ¿vale la pena este nuevo thriller psicológico del que todos hablan en Netflix?

Un nuevo thriller del que todo hablan se ha colado en el top 10 de Netflix. Así que si estás buscando algo nuevo que ver y te gustan las tramas de suspenso, es momento de que agregues Locked In a tu lista. La pregunta es, ¿vale tanto la pena?

Aunque la temporada navideña está cada vez más cerca, Netflix se ha aferrado con éxito a las historias llenas de tensión y ésta no es la excepción, además de que ha tenido una buena racha incluyendo títulos como Six Feet Under, lo que es garantía de que Locked In sea una gran opción para la semana.

¿De qué se trata Locked In?

Locked in Un thriller psicológico que te mantendrá sin pestañear (Instagram)

Locked In sigue a una enfermera que descubre un “retorcido complot de asesinato” mientras investiga cómo su paciente paralizado terminó en el hospital.

Según Netflix Tudum, la sinopsis dice: “Katherine, una ex actriz de Hollywood, se despierta en el hospital sin poder moverse. La atropelló un coche y sufre el síndrome de encierro: sus ojos son lo único que puede mover. A través de su enfermera, Nicky, descubrimos qué llevó a la hospitalización de Katherine.

Katherine, comunicándose con ella a través del tablero, parpadea cuando Nicky lee la letra correcta: afirma que ha habido un asesinato. A través de flashbacks, vemos instantáneas de la vida de Katherine justo después de que adopta a Lina, la hija de su difunta mejor amiga. Lina idolatra a Katherine y rápidamente se vuelve cercana a su hijo Jamie, que padece una enfermedad crónica.

Más tarde, Lina y Jamie se casan, para consternación de Katherine, ya que Jamie es el heredero de la mansión de su difunto padre, donde viven todos. A medida que la relación de Lina y Katherine se deteriora, Lina se une al médico de Jamie, Robert, y la familia de Katherine sufre tragedias”

Quién es quién en esta cinta

Locked in Un thriller psicológico que te mantendrá sin pestañear (Instagram)

Famke Janssen como Katherine

Rose Williams como Lina

Finn Cole como Jamie

Alex Hassel como el Dr. Robert Lawrence

Anna Friel como Nicky Mackenzie

¿Vale la pena ver Locked In?

Locked in Un thriller psicológico que te mantendrá sin pestañear (Instagram)

Con Locked In sorprendiendo al mundo al ocupar el puesto número uno en el Top 10 global de Netflix, tal vez pueda aprovechar esta mayor notoriedad y dominar las listas en las próximas semanas.

Aunque algunos la han calificado de “predecible”, para muchos, tiene la dosis perfecta de suspenso y una historia profunda, con buenas actuaciones. La película es una advertencia sobre cómo ciertas situaciones y personas destruirían a otras por querer algo demasiado.

Si está buscando una película o un programa de televisión que le haga sentir bien, “Locked In” no sería la solución. Sin embargo, si estás buscando un thriller dramático que represente el “Síndrome del encierro” o algo relacionado con algún tipo de trauma, ésta sin duda te será interesante. Los lugares de rodaje en Inglaterra fueron fantásticos y crearon la atmósfera perfecta para la historia de Locked In. La actuación de Famke Janssen, Rose Williams y Anna Friedel han sido lo más destacable.