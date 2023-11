‘Una dosis diaria de sol’: ¿quiénes son los actores del nuevo k-drama y dónde los has visto?

Una dosis diaria de sol no solo ha conquistado a las audiencias desde su reciente estreno en Netflix con una gran trama basada en un popular webtoon homónimo de la exenfermera Lee Ra-ha.

El drama surcoreano dirigido por Lee J.Q. y escrito por Lee Nam-kyu también ha fascinado a los espectadores con el talento de los actores que participan en los doce episodios de la ficción.

¿Quién es quién en la serie coreana Una dosis diaria de sol?

Por eso, a continuación, te contamos quiénes son las estrellas principales que brillan con su trabajo en la historia de Jung Da-eun y en dónde posiblemente los has visto antes para conocerlos más.

Park Bo-young - Jung Da-eun

Park Bo-young se ha ganado el corazón de los espectadores con su interpretación de la protagonista de este k-drama, Jung Da-eun, una enfermera que es transferida de medicina interna a psiquiatría.

Anteriormente, la actriz de 33 años ha destacado con su desempeño en series como Strong Woman Do Bong-soon (2017) y Doom at Your Service (2021) y películas como A Werewolf Boy (2012).

Park Bo-young es Jung Da-eun en 'Una dosis diaria de sol' | (Netflix © 2023)

Yeon Woo-jin - Dong Go-yun

Yeon Woo-jin muestra sus dotes en esta trama dando vida al excéntrico proctólogo Dong Go-yun. Previamente, ha resaltado en series como Queen for Seven Days (2017) y Treinta y nueve (2022).

El galán de 39 años de edad también ha demostrado su gran talento en largometrajes como Serve the People (2022), Shades of the Heart (2021) y The Table (2016), solo por mencionar algunas.

Yeon Woo-jin es Dong Go-yun en 'Una dosis diaria de sol' | (Netflix © 2023)

Jang Dong-yoon - Song Yu-chan

Jang Dong-yoon fascina en pantalla con su trabajo encarnando a Song Yu-chan, el mejor amigo de Da-eun. El público lo ha visto antes en tramas como The Tale of Nokdu (2019) y Oasis (2023).

En la pantalla grande, el actor de 31 años ha encarnado varios papeles como Zhen Chen en Beautiful Days (2018), Do-won en Run Boy Run (2020) y también Lee Do-il en Project Wolf Hunting (2022).

Jang Dong-yoon es Song Yu-chan en 'Una dosis diaria de sol' | (Netflix © 2023)

Lee Jung-eun - Song Hyo-sin

Con más de tres décadas de trayectoria, Lee Jung-eun muestra su experiencia con su impecable personificación de Song Hyo-sin, la jefa de enfermeras del departamento de psiquiatría en el drama.

En años recientes, las audiencias han visto a la luminaria de 53 actuar en seriados como Missing: Geudeuli Itseodda (2022-2023), Nuestro horizonte azul (2022) y la película ganadora del Oscar Parásitos (2019).

Lee Jung-eun es Song Hyo-sin en 'Una dosis diaria de sol' | (Netflix © 2023)

Chang Ryul - Hwang Yeo-hwan

Chang Ryul está conquistando a espectadores en todo el mundo en la piel de Hwang Yeo-hwan, un médico del departamento de psiquiatría que conoce a Da-eun y Yu-chan desde la secundaria.

El famoso de 39 años de edad antecedentemente ha trabajado en k-dramas como My Name (2021), The Golden Spoon (2022) y Bargain (2022). El próximo año estará en Chunhwa Love Story.

Chang Ryul es Hwang Yeo-hwan en 'Una dosis diaria de sol' | (Netflix © 2023)

Lee E-dam - Min Deul-re

Lee E-dam es una de las artistas con menos experiencia en el elenco de Una dosis diaria de sol. En esta ficción, la actriz en crecimiento es Min Deul-re, una enfermera del departamento de psiquiatría.

Otros proyectos en los que ha actuado desde su debut hace tres años incluyen las series Artificial City (2021-2022) y Black Knight (2023); así como también el filme Beasts Clawing At Straws (2020).