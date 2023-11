Le preguntan a Piqué cuánto sexo tiene y su respuesta fue una cachetada para Shakira

Desde que ocurrió la separación entre Piqué y Shakira, el deportista jamás ha querido contar su versión. Sin embargo, esto parece que está por cambiar en una entrevista en Antena 3.

Aunque el programa español, Joaquín, el novato no ha salido a la luz, los clips promocionales están dejando muchas fuertes revelaciones que han dado de qué hablar, incluyendo aspectos tan íntimos como la vida sexual del famoso.

Le preguntan a Piqué cuánto sexo tiene, esto dijo

A pesar que Shakira le ha tirado muchas indirectas y dardos ‘envenenados’ a su ex a través de las canciones, no había tocado temas tan delicados como la sexualidad con Piqué ni otros detalles de cama. Pero esto no parece importarle al catalán que hizo referencia a su relación con Clara Chía.

“¿Cuántas veces tenéis sexo a la semana?”, le preguntó el entrevistador en lo que se puede apreciar del clip promocional. “Yo estoy en más ahora”, expresó el exdefensor del FC Barcelona, dando entender que con su novia 14 años más joven tiene sexo constantemente.

“Estás rejuvenecido”, le añadió Joaquín entre una gran sonrisa de ambos, haciendo alusión a la mujer con la que comparte su vida desde el año pasado y que salió a la luz su romance a pocas semanas de hacer oficial la separación con la intérprete de Waka waka.

Se desconoce cómo ha sentado esta noticia en la colombiana, pero las reacciones en las redes sociales no se han hecho esperar. “Un caballero no se expresa así”, “Quiere picar a Shakira, pero ni le pares reina”, “Ella vale más que dos de 22...”; fueron parte de los comentarios.

Clara Chía Martí y Gerard Piqué Instagram: @3gerardpique (Instagram: @3gerardpique)

De hecho, cada día que pasa crece la expectativa por saber qué otras confesiónes soltó pues la charla no se emite hasta el este jueves, 9 de noviembre.

“Todas las historias tienen dos versiones, ¿por qué no conocemos la tuya todavía”, le preguntó el presentador, dejando intrigado a más de uno.