“Me habría tirado de un sexto piso”: Piqué habló de la presión que vivió por ataques de Shakira

A diferencia de Shakira que ha hablado de su separación con Gerard Piqué en varias oportunidades y hasta ha lanzado temas con fuertes indirectas, él ha evitado dar su versión de los hechos pese a los ataques que ha sufrido junto a Clara Chía Martí, la mujer con la que le fue infiel a la cantante.

El catalán y la joven de 24 años se convirtieron en los más buscados y criticados a mediados de 2022 cuando dieron a conocer su romance a solo tres meses de haberse anunciado su separación con Shakira, por lo que la imagen de ambos quedó por el suelo debido a su infidelidad, pero pese al odio que han recibido han preferido callar.

Recientemente, el exfutbolista habló sobre su vida y el acoso que ha vivido durante un encuentro con el presentador Jordi Basté, donde se encargó de lanzar dardos a la colombiana por sus constantes ataques a través de las cinco canciones que le dedicó y las entrevistas que ha concedido.

Esto dijo Gerard Piqué sobre cómo sobrevivió a tanto odio

Gerard Piqué decidió fijar postura ante la especulación pública, tras los sucesos que marcaron su vida tras su relación, pues no solo rompió con la famosa latina, también le dio riendas sueltas al amor y le puso fin a su carrera como futbolista para empezar una nueva etapa como empresario, por lo que estuvo en constante escrutinio público.

Pese a los ataques el decidió fortalecerse y no darle importancia a lo que sucedía y se decía a su alrededor, pues según menciona se hubiera lanzado de un sexto piso.

📹 @3gerardpique, sobre la ruptura amb Shakira: "Si hagués donat importància a tot el que es va dir de mi, m'hauria llançat d'un 6è. La meva vida l'he viscut jo. La gent no sap ni un 10% del que ha passat."



👉 L'entrevista completa, aquí: https://t.co/BmwznWLzYG pic.twitter.com/nJAdLPry00 — El món a RAC1 (@elmonarac1) November 8, 2023

“Cuando aparecen he llegado al punto que para mí son invisibles. Buscan que te afecte, hacer daño, y cuando ven que no lo consiguen... si le hubiera dado importancia a lo que decían de mi gente que no me conoce en el año más difícil de mi vida, me hubiera tirado de un sexto piso. De todo lo que he vivido la gente no sabe ni un diez por ciento de lo que pasó. Pero es algo privado. La gente no sabe cómo soy, es parte del circo”, señaló.

El dueño de la Kings League reconoció que la exposición es parte de su vida y carrera, pero no es algo que le afecte

“La opinión de la gente no cambia nada en mi vida; me ha ayudado en mi carrera, especialmente en los últimos años”, aseguró.