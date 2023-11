“Malcriado respeta a tu mamá”: Tunden en redes a Emilio Osorio tras conflicto con Niurka

En vano, Niurka Marcos, no lleva el apodo de “la mujer escándalos”. La actriz sumó otro nuevo episodio de polémica en su vida, pero esta vez es protagonista es su gran amor: su hijo menor Emilio Osorio. Esta semana, la actriz de 55 años, reveló que está alejada de él porque ha tenido cambios en su personalidad que no van con los valores y enseñanza que ella le ha dado, al punto de indicar que él le ha faltado el respeto.

Este jueves 2 de noviembre, a través de sus historias en Instagram, Marcos habló sobre la situación que vive con Emilio, de 20 años. Ella respondió las preguntas que sus seguidores le hicieron sobre el tema y fue enfática al aseverar que está poniendo límites para corregir “el problema de carácter”. “Mamá Niu” actualmente tiene bloqueado de sus redes sociales a Osorio.

En la dinámica de ayer, Niurka explicó: “No viene de ahorita, es un problema de carácter de hace años y ya es hora de corregirlo, no es de ahorita, ni de ‘La casa de los famosos’, ni que yo bloqueé a Juan. Y se corrige o se corrige. Me (...) En esta ocasión, como en otra, él ha desatado momento de falta de respeto, entones, creo que ya es momento de un stop (pare), ya basta porque es un jovencito adolescente”.

Sin embargo, acotó que su relación familiar y con sus hijos “siempre ha sido hermosa, estable, bonita, equilibrada, siempre ha sido con el derecho y el libre albedrío que tenemos todos, de tomar las decisiones, de equivocarnos, de aceptarnos y si necesitamos que nos escuchen, ahí hemos estado para que nos escuchen todos”.

Ella se califica como una madre muy tierna, dócil, prudente y tolerante, pero lo que hizo Emilio pasó sus límites. Este jueves, el cantante publicó una foto de él en su Instagram, pero los internautas lo atacaron por la presunta conducta con su madre.

Tunden a Emilio Osorio tras pelea con su madre Niurka Marcos Niurka dijo en Instagram que debía ponerle límites al menor de sus hijos por su carácter. (Instagram @niurka.oficial @emilio.marcos)

“Deberías ser maduro y solucionar las cosas con tu mamá ella quien más te apoyo”, “¡Igualado! Tu mamá te apoyo más que nadie! ¡Más que ni tu papá! En la casa de los famosos al ultima dejaste mucho que desear y caías mal. ¿Por qué cambiaste tanto?” y “Malcriado respeta a tu mamá” fueron algunos de los comentarios que recibió. Hasta ahora, Emilio no ha emitido ninguna opinión sobre lo ocurrido.

Niurka detalló que tiene unas tres semanas que no habla con su hijo y desestima que esto pueda afectar la imagen que se está forjando el joven artista: “Emilio no levanta el teléfono ni para platicar, ni para llamarme, ni hablar conmigo, yo podría decir fácilmente como tres semanas. O sea, que no tengo ni idea de qué pasa en su carrea, en su vida, ni en nada, pero cualquier cosa para bien que le pase a mi hijo yo estoy bien”, aseveró la vedette.