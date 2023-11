La razón por la que Niurka se alejó su hijo Emilio Osorio: “Una sonrisa detrás de un infierno”

Además de sus controversias, si hay algo que distingue a Niurka Marcos es su amor por sus hijos. La vedette siempre ha demostrado ser una madre dedicada y tener estrecha relación con sus retoños.

Por eso, grande fue la sorpresa este miércoles 1 de noviembre cuando la cubana reveló al programa de televisión Venga la alegría que está distanciada del menor de sus tres herederos, Emilio Osorio.

“Hay dos cosas que yo nunca he sido en mi vida: ni hipócrita ni mustia”, expresó Marcos en exclusiva al matutino de TV Azteca. “¿Sabes qué es para mí ser mustio? Vivir una realidad y ocultarla”.

“Mostrar una sonrisa detrás de un infierno y esa no fue la educación que yo di. ¿Quién sabe dónde la habrá aprendido? ‘¿Entendiste?”, dijo a la cámara como dirigiéndose al cantante de 20 años.

Niurka Marcos solía tener una relación cercana con su hijo menor, Emilio Osorio | (Instagram: @niurka.oficial)

El motivo por el que Niurka cortó su comunicación con Emilio Osorio

La también actriz de 55 años contó que el malentendido comenzó a raíz de su molestia con el padre del joven, Juan Osorio, por su comportamiento ante los ataques que Emilio recibió en un proyecto.

“Hablaba conmigo en el transcurso de dos horas y me platicaba sus experiencias con el carácter de su papá, porque Juan es un hombre de carácter fuerte, controlador”, explicó al show mexicano.

“ Han sido conversaciones duras para mí, conversaciones en las que me ha faltado al respeto, en las que se ha portado igualado, como si estuviera hablando con un amigo ”, detalló.

“¿Dejaste de ser esa persona que todos presumimos, madura e inteligente, o te sobreestimamos? ¿Te hemos hecho tanto y tan seguro, tan seguido, que ya te la creíste?”, preguntó.

“He quedado rota”

A raíz de la forma de actuar del hijo que tuvo con el productor mexicano, Marcos decidió distanciarse y además corta comunicación con él porque no está dispuesta a tolerarlo.

“ Te estás enfrentado cuerpo a cuerpo con tu madre, esta es una guerra de poder, pues muy sencillo... ¡Estás bloqueado, pa’ que acompañes a tu papá! ”, mencionó elevando la voz.

No obstante, ahora buscaría entender esta prueba que atraviesa con el también finalista de La casa de los famosos México. “He vivido momentos con mis hijos en los que he quedado rota”, confesó.