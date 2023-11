“¿Cómo es posible ese suceso?”: Juanes y su encuentro con extraterrestre, estuvo con un ovni

Los extraterrestre y los ovnis son tema del que mucho se habla pero pocos creen, ante la incredulidad que puede causar el considerar que hay otra especia habitando en otro planeta, pese a que algunas autoridades han hablado sobre su existencia y testimonios de personas y famosos sobre haberlos presenciados como es el caso de Juanes.

El cantante que ha sido uno de los más elogiados de Latinoamérica por su amplia carrera musical, ha decidido dar a conocer cómo fue que vivió el haber estado cerca de extraterrestres y ovnis causando gran impresión entre sus fans.

El colombiano se unió a la lista de famosos que han hablado sobre sus experiencias con alienígenas, entre ellos: Miley Cyrus, Camila Cabello, Elvis Presley y Robbie Williams.

Esto dijo Juanes sobre su experiencia con extraterrestres

Juanes Esteban Aristizábal Vásquez apareció en una entrevista para el programa ‘Buen día’ contando cómo sucedió el inesperado evento que lo tomó por sorpresa, mientras estaba de vacaciones en Suiza.

El intérprete de ‘La camisa negra’ confesó que no solo él lo vivió, sino también los amigos con los que se encontraba específicamente en Ginebra y aunque en un principio pensaron que estaban cerca de un aeropuerto debido a las luces que visualizaron, al notar que se movían a la par perfectamente coordinadas, les causó dudas.

Juan Esteban Aristizábal, mejor conocido como Juanes, es uno de los cantantes colombianos más reconocidos a nivel internacional. Sus éxitos como "La camisa negra" y "Para tu amor" lo han hecho ampliamente destacado en la industria. En una entrevista con el programa "Buen día, Colombia", el paisa contó sobre una experiencia extraterrestre que tuvo en 2011.Esto ocurrió durante un viaje a Europa y, a pesar de que el artista se considera agnóstico frente a estás situaciones, confesó que la vivió de cerca.

“Antes que a mi me pasara yo creía en eso, pero nunca me había tocado y estábamos en Ginebra, Suiza en un evento y eran la 1 de la mañana… entonces no teníamos sueño estabas ahí sentados en el balcón tomando cerveza y viendo la ciudad, eran la 1 de la mañana no había absolutamente nadie en la ciudad, ni una moto nada nada, silencio absoluto y de repente al frente empezamos a ver cinco luces gigantes, lo primero que pensamos fue ah ok el aeropuerto, vienen aviones que van a aterrizar en el aeropuerto y vimos estas luces que no se movían para ninguna parte, sino que estaban estáticas… Después se empezaron a mover de forma perfecta, desaparecían unas y aparecían otras (luces), como unos patrones que se ven en Internet… esto duró como 25 minutos y de un momento a otro se fueron”, sostuvo.

Para el artista la experiencia fue “brutal” pues le ayudó a reafirmar que si existen los extraterrestres y aseguró que es “obvio” porque “no podemos ser los únicos” en el universo.

Como era de esperarse los comentarios no se hicieron esperar en redes sociales, entre quienes creen en los aliens y quienes aun consideran que se trata de un invento.

“Los extraterrestres sí existen”, “Exacto no podemos ser los únicos”, “Perooo, ¿Cómo es posible ese suceso?”, “Yo le creo”, han comentado algunos usuarios.