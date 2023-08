Juanes se libera y habla por primera vez de su depresión: Así lo ayudó su familia a manejarla

Con un amplio comunicado, el cantante colombiano Juanes le confesó al mundo que padece de depresión y que no la ha superado, pero sí ha sabido manejarla gracias al papel fundamental que jugó su familia en este proceso que lo “destruyó” hace 13 años atrás, cuando estaba en el mejor momento de su carrera artística.

“Sentirme vulnerable me hace más fuerte. Poder hablar de mis problemas y mis inseguridades abiertamente no me hace un cobarde ni un débil. Por el contrario, me ayuda a sanar desde el alma y ser más humano”, expresó el artista, de 51 años, quien admitió que fue muy difícil escribir esas líneas.

Se sumergió en el alcohol para “anestesiar y seguir (....) lidiar con estos factores genéticos y químicos” y que dejar la calma de su vida antes de la fama le pasó factura, pues dejó de ser “una persona extremadamente introvertida en la infancia, en el colegio, en la universidad a tener que enfrentar la aceptación, el rechazo, el odio y la presión social y laboral”.

Juanes hizo esta confesión a través de su cuenta en Instagram este martes 29 de agosto junto a una foto en blanco y negro de él. Confesó que tenía una “vida perfecta y envidiable”, pero “por dentro estaba destruido, desilusionado, y cansado. Había trabajado tanto en los últimos 10 años que había dejado a un lado mi cuidado personal, había perdido momentos clave con mis hijos, por dar gusto al resto del mundo”.

Su familia, su gran pilar para enfrentar un gran “monstro”

El cantante afirmó que la depresión no solo afecta a los jóvenes. “Los padres también la sufren con un agravante. ¿Quién cuida de los padres?”, escribió el intérprete de “Volverte a ver” e indicó que aún no ha vencido aún la depresión, pero la maneja mucho mejor, y esto es gracias al apoyo incondicional de la familia.

Sufrió un colapso nervioso que lo obligó a paralizar su carrera, mientras su familia le insistía que no era normal tomar tanto licor y llevar una vida tan extenuante. Lo motivaba a acudir a un psicólogo, y finalmente lo hizo.

“Nunca es tarde para hablar con alguien sobre lo que sucede, y le dije a mi madre, hermanos y a los más cercanos que estaba pensando en tomarme un descanso para reconstruirme. (...) La respuesta de todos, bueno, casi todos fue hermosa: ‘Descansa Juanes, te necesitamos sano de mente y corazón”, reveló el artista.

Juanes quiere visibilizar que la depresión es una enfermedad muy común, que afecta a todos por igual, porque no tiene distinción. Un estudio realizado en España sobre las “Dimensiones del cuidado familiar en la depresión”, se llegó a la conclusión que “la escucha y el acompañamiento del familiar en su proceso de cuidador facilita el tratamiento, la evolución y la prevención de las recaídas en el enfermo depresivo, a la vez que aumenta la calidad de vida y disminuye el sufrimiento de los cuidadores familiares”.