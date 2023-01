Juanes da ejemplo de lucha por los sueños: dormía en el suelo y comía un sándwich al día

El cantante colombiano Juanes se desinhibió ante el conductor mexicano Yordi Rosado y le contó todo sobre su vida, sus alegrías y pesares, sus grandes triunfos y fracasos, en una entrevista que se divulgó en el canal de Youtube del azteca este lunes 9 de enero.

El artista habló de cómo fue su duro comienzo, en el que solo lo acompañaron su guitarra, una grabadora Tascam, una chaqueta en negro y anaranjado, USD 5.000 y la asesoría de Marusa Reyes, manager de Caifanes.

Tras vender su moto, los amplificadores y algunas cosas más, se lanzó a Estados Unidos con la idea de buscar oportunidades y trabajar con el productor musical Gustavo Santaolalla. Llegó a Miami, donde vivió por tres meses: “Me quedé en la casa de un amigo que se llama Memo Arias y, literalmente, me quedé a dormir en el piso en un sleeping”, confesó el ganador de 26 Grammy Latino.

Luego se fue a Nueva York, donde permaneció un mes y se trasladó a Los Ángeles por sugerencia de Reyes. Allí se quedó en casa de una amiga, pero notó que disminuía el dinero que mantenía en un sobre dentro de su chaqueta, por lo que optó por comprar a diario un sándwich.

“Era duro. Yo compraba un sándwich Subway de 12 cm y lo partía en dos: almorzaba medio y en la noche el otro medio, y el desayuno era café. (...) En los momentos más críticos hacía arroz y tomaba agua. (...) Estuve así dos años, los mas duros de mi vida”.

Sobrevivió a un ataque de Pablo Escobar

Juanes también contó el momento en el que salvó de morir en un atentado del narcotraficante Pablo Escobar y que uno de sus hermanos salió ileso en otro durante la época más dolorosa de Medellín. Le comentó a Yordi que durante esos años, todos se acostumbraron a vivir entre el terror que sembró el mayor delincuente de Colombia.

El 23 de junio de 1990, Juanes se salvó de estar en la lista de muertos que dejó la masacre del bar Oporto, en Medellín. Ese día fallecieron 23 personas en solo 10 minutos, asegura un artículo de El Tiempo.

“Yo fui con mis amigos del colegio, íbamos a entrar y no pudimos entrar por una razón que no recuerdo cuál, no puedo recordar, y nos fuimos a una disco cercana que se llama Casa Verde. Cuando estábamos sentados en una mesa allí pidiendo, llegó corriendo el mesonero diciendo: “¡Váyanse ya de aquí, acaba de ocurrir una matanza aquí al lado (la discoteca donde Juanes no pudo entrar), váyanse ya a su casa!. Nos salvamos de milagro”, rememoró el cantante de “Fíjate bien”, que perdió un amigo en ese ataque.

También confesó que uno de sus hermanos estaba presente en la plaza de toros La Macarena cuando un carro bomba con 200 kilos de explosivos estalló y mató a 26 personas en 1991. Al pariente de Juanes no le pasó nada, pero vivieron la muerte de cerca.

La estrella manifestó que le “fastidia” cuando salen las narcoseries, pues “la ciudad ha cambiado”.

Un ingeniero con mucho talento

Juanes contó que pese que persiguió sus sueños, logró culminar su carrera universitaria. Cuando fue a Estados Unidos abandonó en el noveno semestre sus estudios de ingeniería industrial, que logró culminar cinco años más tarde, a través de fax y con ayuda de una amiga, quien le imprimía los trabajos y los presentaba ante la casa de estudios.

Manifestó que terminó la carrera como tributo a su madre, quien siempre se lo pidió.

Adiós a una hija

El colombiano es un padre de tres hijos: Luna (19), Paloma (17) y Dante (13), “su adoración”. Habló de lo duro que fue despedirse de su hija mayor el año pasado.

“Luna se fue a estudiar a Boston hace seis meses y ahí nos morimos pues. Eso fue horrible, fue un guarapazo durísimo porque Luna es nuestra hija mayor, en la casa habla muy duro, organiza todo, muy activa, y cuando se va fue una cosa loca. El día que me despedí de ella, llorando por ella, llorando como un loco”, desveló el artista.

También añadió que “ella está comenzado su historia, su vida y esa es la realidad: nuestros hijos son como prestados”. En unos meses, Paloma también partirá en busca de sus metas y él y Karen Martínez, su esposa se quedarán con Dante.