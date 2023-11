Actriz colombiana revela que la relación más tóxica la tuvo con ella y así sobrevivió

La actriz colombiana Lina Tejeiro desnudó su alma en una poderosa confesión que hico ante sus 10,2 millones de seguidores de Instagram, la semana pasada. Reveló todo el dolor que enfrentó por no aceptarse como era y que, pese a que asume las consecuencias, afirmó que no se arrepiente de las decisiones equivocadas que la sumergieron una mala relación que llevaba con ella misma.

Compartió un video en blanco y negro, en el que contó todas las veces que se sometió a cirugías para borrar el cuerpo que tenía y cómo esto le dio una gran lección que ahora desea compartir con millones de mujeres y adolescentes que están viviendo una situación similar.

“Varias veces he dicho que he sido de relaciones tóxicas, pero la relación más tóxica la tenía conmigo. Vivía en guerra con el espejo, una guerra que inició cuando yo tenía 12 años. A esa edad ya odiaba mi cuerpo. Lo odié tanto, que quise cambiarlo todo. A mis 14 años me diagnosticaron anorexia y bulimia, a mis 16, 17 años me hicieron mi primera liposucción, a mis 21 años me hice una reducción en mis senos, a mis 24 me inyectaron biopolímeros en los glúteos”, detalló la protagonista de la serie “La vida después del reality”, que transmite Amazon.

Detalló que estos retoques la obligaron a pasar de nuevo por el pabellón, dos veces, para retirar los biopolímeros. La última vez fue en enero de este año. Ella se pregunta: “¿Que si después de todo esto amé mi cuerpo? No, lo odié. Odié la fibrosis que me quedó en el abdomen, las cicatrices que me quedaron en mis senos, odié las cicatrices que me quedaron en mis glúteos, odié el día que me dijeron que tenía biopolímeros, odié cada decisión que tomé por el afán de ser atractiva para la sociedad y por falta de amor propio”.

¿Cómo sobrevivió la relación tóxica con ella?

Lina, a sus 31 años, aseveró que le ha costado mucho mejorar la relación con su cuerpo: “Encontrar un balance con la comida ha sido un proceso, y amar las cicatrices de mi cuerpo no fue en un abrir y cerrar de ojos. Hoy en día cultivo mi amor propio y acepto que no he tomado las decisiones más acertadas, pero que gracias a ella he construido el brío con el que hoy acepto las consecuencias de mis desaciertos”.

La actriz de la novela “La ley del corazón” compartió su poderoso mensaje, aceptar y reconocer que es mucho más que una cara linda: “No me hace valiosa tener un cuerpo perfecto, que lo más lindo que tengo es la manera cómo veo la vida y que lo que realmente me hace única y valiosa es tener un corazón bonito”.

Acotó que no se arrepiente de sus desaciertos, es por que gracias a ellos ahora “me siento orgullosa de la mujer que soy: una mujer con coraje, que quiere ser libre en su propio cuerpo”.