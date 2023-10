“Me mortificaba”: Lina Tejeiro contó cuál fue una de sus mayores frustraciones de su carrera

Lina Tejeiro le contó a sus seguidores que durante una etapa de su carrera como actriz estuvo bastante frustrada por un detalle relacionado con una meta que se planteó. Y no fue sino hasta varios años después que logró superar la situación, a pesar de que de momento no ha podido lograr este objetivo.

La colombiana figura como una actriz reconocida del país, figurando en varias novelas de la pantalla chica como ‘Padres e hijos’, ‘La ley del corazón’ y ‘Paraíso blanco’, su más reciente producción en colaboración con Vix. Aunque también se ha vuelto muy popular gracias al contenido de sus redes sociales.

Y es que la joven ha sabido sacarles provecho a estas plataformas al protagonizar diversas tendencias en divertidos clips, muchos de ellos orientados a hacer sincronización de labios, o ‘lipsync’, con algunos audios que se han vuelto virales.

Sin embargo, no deja atrás su carrera como actriz, comentando a través de una sesión de preguntas y respuestas varios detalles de esta faceta, aprovechando una interrogante de un seguidor para contar una anécdota en relación su experiencia frente a las cámaras y sus expectativas.

Luego de que un usuario de Instagram le preguntara respecto a si le gustaría ser protagonista en un proyecto, Lina Tejeiro respondió de manera positiva, indicando también que durante un tiempo se frustró porque no lograba conseguir un papel protagónico.

“Me mortificaba el hecho de llevar bastante tiempo en la actuación y no tener ni siquiera mi primer protagónico. Porque, a ver, yo he tenido papeles importantes en medio del reparto, pero no he sido como la protagonista de la historia, y eso me pesaba”, reveló Tejeiro.

Lina Tejeiro logró superar su frustración a pesar de no haber tenido un papel protagónico

En la misma historia, la actriz contó que, si bien antes se sentía muy inconforme por no haber tenido una participación protagónica en ningún proyecto, actualmente no lo ve como un detalle tan importante.

“En algún momento entendí que eso no me da el valor como actriz y que seguramente todavía no estoy lista para ese protagónico increíble que me merezco”, concluyó Lina Tejeiro en su historia de Instagram.