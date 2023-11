“¿Podrías cantar mamá ya cállate?”: Se van contra Willow Smith tras su nuevo tema ‘Alone’

Willow Smith / Will Smith / Jada Pinkett La joven cantante ha ignorado a los haters. (Instagram: (@willowsmith) / (@willsmith))

Los hijos de Will Smith y Jada Pinkett han quedado salpicados con las polémicas que han enfrentado la ex pareja luego que la actriz confesara que llevan seis separados pero han decidido no apostar por el divorcio, además, de las constantes revelaciones que ella ha realizado sobre su vida que dejan por el suelo la imagen del reconocido actor, al quedar en medio de infidelidades y hasta desplantes.

Aunque Jaden y Willow han decidido mantenerse al margen de lo que sucede en la vida de sus padres, no han podido evitar las criticas y las recomendaciones en redes sociales, por lo que ahora que la hija menor de los famosos está a punto de lanzar un nuevo tema musical, ha enfrentado comentarios negativos en sus redes sociales.

Aunque Willow Smith ha decidido alejarse del mundo de la actuación, en el que destacan sus padres, se mantiene involucrada en la industria del espectáculo al lanzarse como cantante.

Los ataques que ha enfrentado Willow Smith por la relación “tóxica” de sus padres

Willow ha estado activa en sus redes sociales al encontrarse promocionando su nuevo tema musical ‘Alone’ por el que ha apostado por un nuevo peinado y ha colgado videos donde aparece cantando y tocando algunos instrumentos con sus amigos.

“GRAN GRATITUD a @eddiebenjamin por aguantar mis travesuras mientras tocaba magistralmente cerca de todos los instrumentos del estudio 🙏🏾 como podéis ver nos divertimos demasiado haciendo esta canción y no puedo esperar a que todos trascendan este plano terrenal mientras escuchaban... Sé que lo hicimos”, ha escrito en una de sus publicaciones donde se le ve con su cabello convertido en afro.

Aunque son muchos los seguidores de la joven cantante que se han mostrado emocionados y ansiosos por escuchar la nueva producción que será lanzada el próximo 3 de noviembre, lo cierto es que algunos internautas han apostado por atacarla y pedirle que mande a callar a su madre en su nuevo tema.

“¿Podrías cantar mamá ya cállate?”, “Que se siente ver a tu madre lanzar tanto odio por tu padre”, “Jada ha humillado a tu padre, di algo”, han comentado algunos usuarios.

Pese a las fuertes declaraciones de Jada, Will se ha mostrado agradecido y feliz con la madre de sus hijos y la mujer con la que ha decidido no firmar el divorcio, pese a que ya no viven como pareja.

“Ella es mucho más resiliente, inteligente y compasiva de lo que había llegado a imaginar”, dijo el ganador de un Oscar.