“La importancia de ahorrar para el retiro”: Tunden a estrellas del 90s Pop Tour por coordinación

A más de un lustro desde que el 90s Pop Tour se presentó por primera vez, la gira que reúne a los ídolos de toda una época sigue imparable como uno de los espectáculos más exitosos en México.

El proyecto que apela a la nostalgia, capitaneado por Ari Borovoy, ha tenido una gran etapa durante este año llenando recintos en distintas ciudades mexicanas y también por Estados Unidos.

En un show de más de dos horas, algunos de los grupos noventeros mexicanos más famosos hacen viajar en el tiempo al público entonando varios de sus más grandes éxitos de la década de los 90.

Sin embargo, aunque el concepto producido por BOBO ha ido amasando fans desde su debut en 2017, no se ha salvado de las críticas. Tal como sucedió con una de sus más recientes presentaciones.

El pasado 19 de octubre, Magneto, Kabah, Lynda, JNS, Caló, Moenia, The Sacados, El círculo, GB5 y Litzy se presentaron juntos como parte del tour en el Palenque de la Feria en León, Guanajuato.

Ataviados en trajes coloridos y brillantes y derrochando confianza, los artistas hicieron vibrar a los asistentes cantando sus temas más icónicos de los 90 al mismo tiempo que bailaban coreografías.

La presentación fue grabada por varios espectadores que luego compartieron extractos de algunos de los mejores momentos del show a través de sus cuentas en redes sociales, como X y TikTok.

Como era de esperarse, las grabaciones rápidamente se llenaron de comentarios aplaudiendo a las estrellas, pero también reprochando su “falta de energía” y su “nula coordinación” al bailar.

“La importancia de ahorrar para el retiro”, comentó un usuario. “El verdadero ‘estoy cansado, jefe”, dijo otro. “Están descoordinados, cada quien en lo suyo. Les faltó mucho ensayo”, opinó un tercero.

“Independiente a la edad, creo que lo relevante es la actitud. Y no hay nada de energía, ni ganas, ni actitud. Solo querer sacar dinero jugando con la nostalgia de los que eran niños y adolescentes y ahora treintones o cuarentones que ya podemos pagar por conciertos. Triste”, disertó un cuarto.

Mientras, un último fanático consideró: “La voz no está mal... Yo creo que podrían poner más empeño en su show y explotar sus puntos buenos, sin necesidad de coreografías poco coordinadas que los pone en evidencia de que el tiempo ya pasó”.

“Dime que no ahorraste para el retiro sin decirme que no ahorraste para el retiro”, “Bailan con más ganas las señoras del zumba”, “¿Y hay gente que paga por ver esto?”, “Tenía razón Mariana Ochoa”, “No son The Sacados, ya son disecados” y “Se nota que lo están sufriendo”, son otras impresiones.