Noelia afirma que las JNS y una integrante de Kabah la despreciaron en los 90’s Pop Tour

Noelia participó en los 90′s Pop Tour que se llevó a cabo en la Arena de la Ciudad de México, sin embargo, señaló que fue despreciada por las JNS y una integrante de Kabah.

La cantante acudió a una entrevista en el programa “De primera mano”, donde compartió que recibió un mal trato con algunos organizadores del evento y de algunos participantes, quienes la miraron mal e ignoraron su saludo.

“Miran bien feo y te avientan una energía... Yo soy hipersensible, yo lo sentí y yo de: ‘¿Qué le pasa?’. Se me cruzó en el ensayo, la de pelo corto, me miró fatal”, expresó Noelia.

Noelia considera que las JNS y Federica Quijano envidian el nivel de fama que llegó a alcanzar

Noelia asegura que durante los ensayos de su presentación en los 90′s Pop Tour, le pidieron terminar abruptamente, cuando apenas había empezado a ensayar una canción, y en ese momento llegaron los de Kabah, y Federica Quijano la miró muy mal.

Ella no recordaba su nombre, pero la descripción que dio encajaba perfectamente con la hermana de Apio Quijano. Después, cuando se acercó a saludar a las integrantes de las JNS, quienes no le contestaron el saludo hasta la tercera vez.

“Las de JNS es lo que les estoy diciendo. Son muy jóvenes … Yo las vi chiquitas, como aglomeradas. Vengo y les digo: ‘Hola’… Y no contestan. Me dicen: ‘Vuélvelas a saludar’, y yo: ‘Hola’, no contestan. La tercera vez me dicen ‘hola’, pero de mala manera”, compartió Noelia.

Los conductores del programa “De primera mano” quedaron sumamente sorprendidos por las actitudes de estas famosas para con su colega, y dijeron que carecían de educación.

“Hay que ser condescendientes. Yo soy una cantante que, corrí con la suerte de ser una cantante internacional desde el principio. Muy, muy, rápido y todo el elenco que está ahí no es internacional, que fueron a Italia, España, que no les pasó lo mismo que a mí”, aseguró Noelia.