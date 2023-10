El conmovedor momento de David Bisbal y su padre con Alzheimer que muestra que ya no lo reconoce: VIDEO

Hace unos días David Bisbal estrenó su documental, en la plataforma Movistar+ y ha dejado ver gran parte de su vida personal como nunca.

En este documental ha contado el momento tan difícil que vive con su padre, José Bisbal, quien padece Alzheimer, un tipo de demencia que causa problemas con la memoria, el pensamiento y el comportamiento.

Para el cantante no ha sido nada fácil, pues su padre ya no lo reconoce. “Él está en su mundo, no sabemos en qué mundo, pero tratamos de decirle oye que guapo estás y en ese momento se le pone una sonrisa”, confesó en una entrevista.

Te recomendamos: David Beckham y cómo el TOC que padece le afecta en su día a día en casa: qué hacer si también lo padeces

Pero, además, el cantante dejó ver un conmovedor momento en su documental en el que habla con su padre, y evidentemente, ya no lo reconoce, rompiéndole el corazón a miles en redes.

El emotivo momento de David Bisbal y su padre con Alzheimer

En un momento en el documental, que ya se ha viralizado en redes, David Bisbal se sienta a hablar con su padre José en una de sus visitas a la residencia en la que vive en Almería, quien no lo reconoce, y le dice “me han contado que fuiste boxeador”, a lo que su padre responde “y de los buenos”.

Entonces el cantante para hacer click con su padre le dice “mi padre, el mío, también fue boxeador”, y su padre le dice “y qué nombre tenía”, a lo que David le dice “se llama José Bisbal Carrillo”, y allí es cuando su padre reconoce que es él y le dice “ese soy yo”.

De inmediato el cantante le dice “es que tú eres mi padre y yo soy David. ¿Es que no te acuerdas de mí? Lo que pasa es que he crecido y ya tengo barba blanca y todo”, pero su padre sigue sin reconocerlo.

Ante esto, el cantante le dice “Yo ya sé que tú no te acuerdas de mí pero yo sí me acuerdo de ti y eso es lo importante. Estás muy guapo, Pepe, te quiero mucho”, mientras su padre lo mira sin parecer entender mucho.

Sin embargo, pudieron conectar cuando David comenzó a cantar y su padre lo acompañó y finalizaron el emotivo momento con un abrazo.

Esto sin duda le ha roto el corazón a miles y ha hecho que otros se identifiquen, pues es algo que las personas con familiares con Alzheimer viven a diario y no es nada fácil.

Te recomendamos: Chris Hemsworth confesó cómo ha cambiado su vida tras riesgo de padecer Alzheimer: hábitos que podemos seguir

“Wow que momento”, “que duro y difícil debe ser eso”, “eso me da mucho miedo, que mis padres algún día no me reconozcan”, “wow que duro, sin duda una situación muy difícil”, “los que más sufrimos somos los que vemos a nuestros familiares así”, y “de verdad que me llegó al corazón, no paro de llorar”, fueron algunas de las reacciones.

Sin duda para el cantante no ha sido fácil esta situación, pero siempre visita a su padre y aunque no se acuerde de él le deja saber lo mucho que lo ama y lo importante que es para él.