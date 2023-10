David Beckham y cómo el TOC que padece le afecta en su día a día en casa: qué hacer si también lo padeces

David Beckham es uno de los exfutbolistas más famosos y exitosos que ha formado una hermosa familia al lado de la cantante y diseñadora Victoria Beckham.

La pareja tiene más de 20 años juntos y tienen 4 hijos que son su vida y su prioridad, y siempre hacen todo en familia, dejando ver lo unidos que son todos.

Recientemente el famoso estrenó su documental en Netflix, donde muestra su vida y su día a día y dejó ver cómo el Trastorno Obsesivo Compulsivo que padece lo afecta en casa.

Cómo afecta a David Beckham el TOC que padece en su día a día con su familia

David Beckham padece de un Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC), que es una ansiedad caracterizada por pensamientos intrusivos, u obsesiones y comportamientos repetitivos y compulsiones que se hacen en respuesta a estos pensamientos.

Esto lo afecta a diario en casa, pues el exfutbolista reveló que detesta tener la habitación desordenada, por lo que se la pasa limpiando y recogiendo.

David Beckham El exfutbolista mostró cómo mantiene su ropa organizada por color y textura debido a su TOC (Captura Netflix/Netflix)

“Odio tener una habitación desordenada. Cuando todos duermen recorro la casa limpiando las velas, encendiendo las luces correctamente y vigilando que todo esté en su sitio porque odio despertarme y haber un plato, tazas y cuencos en el medio. Es agotador”, dijo el exfutbolista dejando claro que no puede ver nada desordenado.

Además, destacó que corta la mecha de las velas y limpia el candelabro, confesando que, aunque es raro, es su momento favorito.

También reveló que cada vez que cocina, algo que le gusta mucho hacer, limpia a fondo y deja todo perfecto.

El exfutbolista dejó claro que no solo tiene que tener todo limpio, sino organizado de forma correcta, y así se dejó ver al mostrar su armario, donde guarda “meticulosamente” la ropa que se va a poner de lunes a viernes, ordenando por colores y texturas.

David confiesa que quisiera no sufrir de este tipo de trastorno y no ser tan intenso con el orden, pero no lo puede controlar ni detener, y muchos se han sentido identificados con ello, pues no es el único al que le pasa esto.

Ante esto, su esposa, Victoria, dijo “es tan perfecto”, dejando claro que tanto ella como sus hijos aprecian todo lo que hace David por tener su casa ordenada y organizada.

Qué hacer si sufres del Trastorno Obsesivo Compulsivo como David Beckham

Como dijo el futbolista, no es fácil lidiar con este tipo de trastorno, pues no se puede controlar, pero los psiquiatras recomiendan la terapia cognitiva conductual, usando la técnica de exposición y prevención de respuestas.

También pueden ser necesarios medicamentos en algunos casos como los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, que ayudarán mucho.

Además, es recomendable hacer ejercicio, seguir una dieta sana y equilibrada, establecer un horario de sueño uniforme y pedir ayuda a familiares y amigos, como lo ha hecho el exfutbolista.