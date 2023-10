‘CryMua’, Yeri Mua y Cry son la sensación de redes: quién es y por qué le dicen “ese sí es el bueno”

La influencer Yeri Mua es de las más famosas de México y también de las más polémicas que constantemente está en el ojo de las críticas.

Hace unos meses la famosa tuvo una relación tóxica con el influencer español Naim Darrechi, donde según ella hubo violencia física, verbal y hasta quedó embarazada, pero abortó.

Muchos la criticaron por ventilar sus problemas, y también por el tipo de relación que tuvieron, pero ahora la joven ha desatado sensación en las redes con un nuevo galán.

Te recomendamos: “Se necesita porte y respeto”: activista Luz Valdez tunde a Yeri Mua por llamar ‘jerga’ a un huipil

Qué pasó entre Yeri Mua y Cry: le dicen que “ese sí es el bueno”

Yeri Mua ha estado hablando en los últimos días con el streamer español Cry The Real, por lo que le pedían que hicieran una colaboración juntos y sus fans soñaban con que se juntaran.

el amor verdadero se ve así: pic.twitter.com/hs5DwkoeTD — crymua daily ! (@crymuadaily) October 27, 2023

Hace unos días se conocieron en persona en Ciudad de México y este jueves los famosos se unieron para hacer su primera colaboración juntos, y tuvieron más de 800 mil espectadores que quedaron fascinados con ellos.

De hecho, hasta se volvió tendencia la palabra “CryMua”, que es la combinación de sus nombres, y todos están soñando con verlos como pareja.

En el live que hicieron se disfrazaron de personajes icónicos, él se vistió como Mario Bros y el Joker y ella de Harley Quinn y un Minion, y sin duda se notó que había química entre ellos, de hecho, muchos aseguraron que estaban sonrojados.

De hecho, Yeri y Cry asistieron juntos al evento de Vogue Día de Muertos 2023, donde hasta posaron juntos tomados de la mano.

“CRY MUA ESTUVO CON TO💋🫣 puro pinche TRAKA 🫵🏻🍅”, escribió Yeri Mua en las fotos que obtuvieron más de 2 millones de likes y más de 30 mil comentarios de fans que les piden que estén juntos y le aseguran que este “sí es el bueno”.

“ahora todos aman a yeri mua” pues claro hermosa, yeri decidió buscar ayuda porque ella misma sabía que lo que hacía estaba mal y no justificó sus acciones del pasado, pero tanto tú, como yo o como cualquier otra persona cambia ella también lo hizo, #crymua pic.twitter.com/7ya0tHRkbs — minparK15 (@MaySaHQ) October 27, 2023

“LE VOY A DECIR A MIS HIJXS QUE ELLOS ERAN BONNIE Y CLYDE 😍”, “OMG están agarrados de la mano, gritoo no puedo con la emoción”, “este sí es el bueno Yeri no lo dejes ir”, “Madre! Ese padre si me gusta para ti , que te baile con la tanga de diablito”, “Grite y me desmayé como 3 veces traka 3 mini infartos cuatro sonrisas al celular jajaj 🙏omg”, “Y el internet colapsó! Crymua es real”, y “en términos de soportar, no estoy soportando”, fueron algunos de los comentarios en redes.

Yeri Mua y Cry The Real Los famosos causaron sensación y se convirtieron en tendencia en las redes (@yerimua/Instagram)

Después del evento, Yeri Mua destacó cómo fue conocer a Cry, dejando claro que aún no son nada, pero mostrándose muy feliz e ilusionada.

“Estuvo muy padre la colaboración, me lo llevé muy bien con Cry, es un chico súper lindo super buena onda, nos caímos super bien y pues nada, les hicimos unas fotitos, de hecho el fotógrafo nos dijo pónganse así, agárrense las manos y nosotros traka”, dijo la joven en un video.

Te recomendamos: ¿Yeri Mua padece un trastorno mental?

Quién es Cry, el nuevo galán de Yeri Mua

Cry The Real es un streamer de España, pero hace años radica en Guadalajara, y se ha hecho muy famoso en las redes por hacer videos en TikTok y Twitch.

El joven tiene 24 años y ha aparecido en diferentes eventos y alfombras rojas, pero no le gusta entrar en controversia, ni polémicas y tiene más de 2 millones de likes en su Instagram.