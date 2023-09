“Se necesita porte y respeto”: activista Luz Valdez tunde a Yeri Mua por llamar ‘jerga’ a un huipil

OJO 🛑😡ESTO NOS PASAN POR VESTIR A LOS INFLUENCER, FIGURAS PÚBLICAS Y NO EXPLICAR EL VALOR SIMBÓLICO CULTURAL DE NUESTRAS ARTES DE TELARES DE CINTURAS DE NUESTRAS CULTURAS ORIGINARIAS Y DE NUESTROS PUEBLOS INDÍGENAS. Yo me siento Orgullosamente Amuzga guerrerense mexicana y represento con orgullo y honor a nuestras raíces milenarias mexicanas ante el mundo entero.🇲🇽👑🌏🌍🌎💐😇🥰🌈❤️😍🙏🍀 ESTOS SI ES UNA FALTA DE RESPETO A NUESTRAS CULTURAS ORIGINARIAS DEL PAÍS MÉXICO 🇲🇽 Hoy quiero explicar lo que lleva puesto YERI MUA es el Huipil Amuzgo prehispánico corto o estilizado, no es una "JERGA" tampoco es cualquier trapo. Es un Huipil pintada en cochinillas, flores, hojas, tallos, es trabajo de meses y años, son hechos en algodones naturales que siembra en la región costa chica de estado de Guerrero y Oaxaca. Se llama el Arte de telar de cintura Amuzga que tiene un valor simbólico invaluable que representa nuestro país México como patrimonio cultural de la humanidad. Les hago un llamado a todos y a todas las aristas originarias, tejedores y tejedoras por favor si van a vestir a cualquier figuras públicas tomanse unos minutos de explicar el valor simbólico que contienen su pieza y la cultura milenaria que representa. Ya sea una pieza original o estilizada lleva el mismo valor. Porque son piezas que fueron elaborados meses, años y todos hechos a manos y en telar de cintura. Por esa razón representa un valor incalculable y son tesoro que preserva y conserva nuestro país. Ya que son las joyas mas valiosas del mundo. Esto gracias a nuestros pueblos originarios por preservarlo y consérvalo hasta la actualidad. Defender no es pelear es valorar y respetar nuestras culturas, huipiles, tradiciones, costumbres, danzas, gastronomías, cantos y las lenguas maternas ancestrales de México. Porque es ahí donde venimos todos y todas en nuestras venas corren las sangres indígenas originarias. Recuerden si nos tocan a una nos tocan a todas. Porque todas, todos los mexicanos y mexicanas somos dueñas de la cultura Amuzga de México y de todas las culturas originarias que nos quedan. Porque es nuestro patrimonio cultural del país. México es un país llena de culturas ancestrales y son declaradas patrimonio cultural de la humanidad y unos de ellos es la cultura Amuzga del estado de Guerrero y del estado de Oaxaca que lo porto con mucho honor y orgullo a nuestras raíces milenarias. La cultura Amuzga es la que da el flor y color a nuestro estado de Guerrero y a nuestro estado de Oaxaca que tienen unos de los huipiles prehispánicos casi intacta, son artes textiles más fino, elegantes y unos de las artes milenarias más importante del nuestro país México 🇲🇽🥰❤️💐🌎🌍🌏👑🍀🙏😍🌈🌻🌹😘 USTEDES QUE OPINAN 😱😡⁉️