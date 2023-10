“Tantita vergüenza…”: se lanzan contra Gloria Trevi por promover ley contra trata de personas

Unas 2.202 personas fueron traficadas el año pasado en México, de acuerdo con un informe que publicó la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito a principio de año. Este delito va en aumento, por lo que este miércoles 24 de octubre se reformó la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas.

Fue unánime. Todos en la Cámara de Diputados dieron su voto para que modificar la normativa, aunque aún falta que la Cámara de Senadores apruebe la propuesta. Al acto fue invitada la cantante Gloria Trevi, quien no solo ha sido trata como una víctima más, sino también como una victimaria, pese a que no se ha podido demostrar.

Trevi aprovechó para ofrecer un discurso en el que no pudo evitar conmoverse: “Yo soy una sobreviviente y nada me motiva más que otras mujeres no vivan lo que yo y muchas otras más hemos vivido. Las mujeres que salen año con año a levantar la voz, a luchar, a pedir justicia, a pedir ni una menos, son las que se llevan esta victoria”.

La cantante aseveró que las miles de víctimas la motivaron a contar su historia que recientemente se estrenó en la plataforma de streaming: “Ellas soy yo: Gloria Trevi”. Lamentó que la ley no existiera cuando era solo una adolescente e instó a las autoridades a que no se convierta en letra muerta, sino que también se destinen los recursos necesarios para prestarle todo el apoyo a las mujeres, niños y hombres que viven este infierno.

“Que tenga todos los presupuestos para los refugios y todo el apoyo de la justicia, de la policía. (...) Estamos hablando de vidas de personas que matan a toda su familia, a la esposa y a los hijos, yo nada más soy un granito de arena, mi presencia aquí no es para colgarme ninguna medalla, sino porque sé que, para bien o para mal, van a hablar y el hecho de que se pongan este tema en la mesa criticándome o apoyándome, es lo importante”, manifestó

Las críticas en redes sociales: “Tantita vergüenza…”

Por supuesto, las críticas a su acción no tardaron en manifestarse en las redes sociales, pues ella fue investiga por presuntamente captar a menores de edad junto a su productor musical Sergio Andrade, para luego abusar sexualmente de ellas. Fue su corista Aline Hernández, quien destapó todo lo que estaba ocurriendo cuando publicó su libro “La Gloria por el infierno”.

Los dos huyeron a Brasil, donde los detuvieron. Ella la extraditaron a México y estuvo recluida por dos años, pero fue absuelta en el 2004, pero Sergio Andrade fue condenado a siete años y diez meses de prisión por los delitos de rapto, violación agravada.

Con su discurso muchos le recordaron su pasado: “Tantita vergüenza…”, “El cinismo de Gloria no tiene límites”, “¿Por qué a ella la pone el gobierno en esos lugares? cuando tiene un pasado que todavía no queda claro”, y “Esa es una mentada de madre para todas las víctimas y una vergüenza”