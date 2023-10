“Ya supéralo”: la tajante respuesta de Ferka a ex de Jorge Losa tras insinuar que protagonizaron infidelidad

Ferka y Jorge Losa son una de las parejas más famosas del mundo del espectáculo y también de las más polémicas.

A pesar de todo el “hate” que reciben en las redes desde que salieron de La Casa de los Famosos México, la pareja muestra que están muy enamorados y son felices juntos, pero la polémica y los escándalos no dejan de envolverlos.

Y es que recientemente la ex del actor, Mayte Carranco, quien se encuentra participando en el reality Las estrellas bailan en Hoy, habló de su relación con Jorge y se refirió a una supuesta infidelidad.

La joven insinuó que Jorge le fue infiel a ella con Ferka hace un año cuando participaron juntos en el mismo reality en el que ahora ella participa.

“Me sentí no respetada, no cuidada, no protegida, expuesta. Es importante saber retirarte a tiempo”, dijo Mayte y cuando le preguntaron si creía que Jorge la había engañado con Ferka respondió “es que no se, solamente Dios y ellos lo saben, yo me sentí engañada. Les deseo lo mejor, que Dios los bendiga, yo hice lo correcto”.

Ante esto, Ferka no se quedó callada y respondió a Mayte, dejando claro que no hubo ninguna infidelidad.

La respuesta de Ferka a ex de Jorge Losa quien la acusa de infidelidad

Durante una reciente entrevista, Ferka, dejó claro que entre Jorge Losa y ella no hubo nada cuando fueron pareja de baile en el reality Las estrellas bailan en HOY, cuando él tenía una relación sentimental con Mayte.

La famosa dejó claro que no es el tipo de mujer que se mete en relaciones, y que la prueba está en que ella y Jorge solo llevan tres meses de novios.

“A mí ese muertito, no me lo van a cargar, por supuesto, que no. Yo lo único que tengo que decir a Mayte Carranco es que hay que ser congruente con las palabras, porque si estás contenta con tu aquí y ahora y ya todo está superado y quedó en el atrás, pues quedó en el atrás y ya no hablas de esos momentos ni de esas personas, entonces hay una incongruencia ahí”, dijo Ferka.

Además, le pidió que ya supere lo que fue su relación con Jorge Losa. “Como dijo, Dios y yo solamente sé la verdad y tanto Jorge y tanto mis familiares y mi conciencia. No, yo no me meto en relaciones, yo no soy ese tipo de mujer, yo respeto mucho y mi compañero de trabajo en ese momento era eso y hoy es mi pareja, pero ya pasó un año y estamos muy bien y muy contentos construyendo y cuidando esta relación”.