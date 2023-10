Ferka afirma que Christian Estrada sigue sin darle dinero para la manutención de su hijo

Tal parece que la paz entre Ferka y Christian Estrada no ha ido tan bien como se esperaba, aunque el modelo finalmente pudo volver a ver a su hijo y a dicho en numerosas entrevistas que ha estado enfocado en trabajar para poder mantenerlo, la realidad es otra.

Hace poco, María Fernanda Quiroz asistió al estreno de la obra “2:22, una historia paranormal”, en la que participa su novio Jorge Losa, y compartió con la prensa varios detalles de su vida y trabajo.

Ferka reveló que ya no participará en realities show, al menos no por un tiempo, porque quiere enfocarse en su faceta como actriz: “Yo también quiero dejar un ratito a un lado los realities y buscar oportunidades en la actuación. Es la parte que me mueve más”.

Ferka reveló que estaba en conversaciones para un proyecto interesante, del que recibirá respuesta en noviembre, pero en caso de no quedar, seguirá tocando puertas para encontrar otro.

Con respecto al asunto de su ex, Christian Estrada, y de la manutención, la actriz reveló que se dio por vencida en su batalla legal, y aunque su ex haya vuelto a acercarse a ella para ver a su hijo, sigue sin pasarle dinero.

“No deposita ni un peso. Mantengo a mi hijo desde que nació. He tratado de que esto se arregle, pero si la otra parte no tiene la disposición y el interés, pues yo más no puedo hacer”, detalló Ferka.

Tras denuncia de Ferka, Christian Estrada es detenido por sustracción de menor y violencia

Ferka denunció que Christian Estrada, expareja y padre de su hijo Leonel, le había quitado al menor con agresiones y engaños, aseguran que el modelo ya fue detenido pic.twitter.com/b00MIRkOVt — EL4toPODER (@El4toPODERmx) November 29, 2022

Y añadió: “Paré el proceso hace meses. Entendía que había una disposición que, por supuesto, nunca hubo. Seguiré trabajando para mantener a mi hijo yo sola. No necesito ni de él ni de nadie para sacar a mi hijo adelante”.

Ferka destacó las dificultades que atraviesan las madres solteras, además de la poca acción que ejercen las autoridades con respecto a hacer valer el deber de los progenitores con sus hijos.