Paternidad a los 80 años: Robert De Niro dice que su novia “hace el trabajo” con su bebé

Robert de Niro se convirtió en padre por séptima vez a sus 80 años causando gran asombro entre sus seguidores. El actor le dio la bienvenida a su pequeña Gia, junto a su novia Tiffany Chen de 45 años.

El famoso ha sido duramente criticado en redes sociales por volver a vivir la paternidad pese a su avazanda edad pero ahora él ha decidido hablar sobre como esta viviendo esta etapa y ante la perspectiva de saber que no podrá ver todo el crecimiento de su hija.

Los primeros años de un bebé pueden llegar a ser bastante agotadores debido a los cuidados que requieren, por lo que Robert no se ha escapado de los cuestionamientos sobre cómo hace para lidiar con ello.

Esto dijo Robert de Niro sobre su paternidad a los 80 años

Aunque Robert de Niro está consciente que el tiempo juega en su contra, se toma el tema con bastante naturalidad al decidir vivir el presente y no agobiarse con el futuro.

“Por supuesto que pienso en la muerte, a mi edad… No me va a detener, pero pienso en ello… Soy consciente de ello. Se piensa más en el tiempo. Cada verano, cada nueva temporada, cada cosa, dices: ‘Bueno, voy a aprovechar estos meses de verano para estar con mis hijos, con mi familia’. No puedo esperar hasta la próxima, no sé qué va a pasar”, expresó.

Según explicó, sus rutinas no se han visto muy afectadas debido a que considera su trabajo meramente como ayudante de su pareja, quien como cualquier otra madre se lleva el mayor trabajo.

“Tener hijos no se vuelve más fácil con el paso del tiempo. Es lo que es. No pasa nada. Yo no hago el trabajo duro. Estoy ahí, apoyo a mi novia. Pero ella hace el trabajo duro. Y tenemos ayuda, que es muy importante”, contó a The Guardian.

El protagonista de ‘El Padrino’, fue entrevistado hace unos meses donde confesó que se convertiría en padre por lo que habló sobre el amor de padre y los retos que implican la crianza.

“Quiero decir, no hay forma de evitarlo con los niños. No me gusta tener que establecer la ley y cosas así. Pero, a veces simplemente no tienes otra opción. Y cualquier padre, creo, diría lo mismo. Siempre quieres hacer lo correcto por los niños y darles el beneficio de la duda, pero a veces no puedes”, mencionó sobre el ser cariño pero también severo en algunas cosas.