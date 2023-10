¡La más fan! Tras conflictos del pasado, Katy Perry muestra su apoyo a relación de Taylor Swift y Travis

La relación entre Taylor Swift y el jugador de fútbol americano, Travis Kelce, va cada vez mejor y mucho más en serio, y así lo han demostrado en los últimos días.

Y es que ya no solo Taylor es captada asistiendo a los partidos para apoyar a su nueva pareja, sino que finalmente se dejaron ver juntos y tomados de la mano este fin de semana, oficializando la relación.

La pareja ha contado con el apoyo de miles de fans, tanto de la cantante como del futbolista que aman verlos juntos y dicen que hacen una hermosa pareja, pero también cuenta con la aprobación y apoyo de famosos como Blake Lively, Ryan Reynolds y recientemente Katy Perry.

A pesar que en el pasado Katy y Taylor tuvieron diferencias, discusiones, y malos entendidos, en el 2018 se reconciliaron y dejaron atrás todo lo malo.

Katy Perry muestra su apoyo y amor a la nueva relación de Taylor Swift con Travis Kelce

Ahora, no solo Katy Perry y Taylor Swift se llevan de maravilla y tienen una gran amistad, sino que Katy ha evidenciado su apoyo a la nueva relación de la intérprete de You belong with me.

Y es que en una publicación de la revista Vogue en Instagram, en la que muestran a Taylor y Travis Kelce juntos, tomados de la mano, Katy Perry escribió “i ship”, dejando en evidencia que ama esta nueva pareja y apoya el romance.

Con esto, Katy deja atrás cualquier problema con Taylor, así como la cantante también lo ha hecho con ella.

Y es que, en el 2021, tras el nacimiento de su primera hija, Taylor le dio un adorable regalo a Katy para su pequeña Daisy Dove, y se trató de una manta con su nombre bordado a mano, regalo que la propia Katy presumió en redes, junto a una carta que le dedicó.

Ambas han demostrado que las mujeres somos más poderosas juntas, que debemos dejar atrás cualquier enemistad, y siempre apoyarnos.