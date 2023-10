“Luce como un duende”: Demi Moore reaparece en exclusivo evento, pero su outfit “no la dio”

Demi Moore sigue siendo una de las estrellas que arrebata miradas a donde va, hacia la que ningún detalle pasa desapercibido y menos, su outfit.

En especial en esos eventos donde la moda toma un papel protagónico, justo como lo fue su reciente aparición en la fiesta privada de Daniel Roseberry, director creativo de Schiaparelli, tras la presentación de la última colección de la marca.

La actriz fue a la cita acompañada de su hija, Scout Willis, pero su look fue el protagonista en internet con crueles burlas.

El outfit de Demi Moore por el que recibió críticas

Para esa noche tan especial, Demi Moore escogió para su outfit un conjunto de lana rizada en tono crudo de Schiaparelli. Este consistió en una chaqueta de cuello, manga larga corte cropped y una minifalda a juego, con detalles ornamentales en negro.

La protagonista de Ghost completó su look con unas botas puntiagudas muy originales que combinaron con el tono de su traje. De acuerdo con Hola, ambas piezas se encuentran alrededor de los 7.500 euros y 3.900 euros, respectivamente, por lo que no escatimó en lucir sensacional a sus 60 años.

Sin embargo, en internet no pensaron igual y es que la famosa recibió muchas críticas por su atuendo, ya que no entendieron el concepto en el que estuvo inspirado y hasta lo tildaron como un traje de “duende”.

Conforme con la misma fuente, “este set está inspirado en un traje de la colección Primavera/verano 1937 de Schiaparelli que luce la duquesa de Windsor en una fotografía de Cecil Beaton tomada en aquella época”.

Demi Moore se notó muy confiada con su aspecto, pero en redes sociales no la perdonaron. “No sé si me desagrada más su atuendo o el mal retoque en su rostro”, “Ya ni parece ella y su estilista... todo mal”, “Parece un duende elegante, no entendí el look”, “No le veo lo refinado a esto”; fueron parte de los comentarios.