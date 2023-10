“Qué mujer”: Maribel Guardia respondió a quienes le advirtieron “amorío” de su esposo y su nuera

Maribel Guardia ha tenido que hacerle frente al peor dolor que puede enfrentar una madre como fue la muerte de su hijo Julián Figueroa por lo que ha intentado reponerse de la mejor manera para llenar de felicidad a su nieto, José Julián.

Desde la inesperada muerte del cantante la actriz se le ha visto junto a su nuera Imelda Garza Tuñón, a quien ayuda con la crianza del pequeño, por lo que recientemente se les vio disfrutando de un viaje inolvidable a Disney acompañadas de Marco Chacón, esposo de Maribel.

Sin embargo, una de las postales que presumió en sus redes sociales se ha llenado de comentarios impertinentes, pues fueron muchos los que advirtieron a Guardia de un presunto amorío entre su nuera y su esposo, al verlos posar de manera “sugerente”.

En la postal se le puede ver a Maribel agachada en la parte de abajo con el pequeño, mientras que su pareja e Imelda posan en la parte de arriba.

Así respondió Maribel Guardia a los haters

“Todo muy bonito, ¿pero nadie dirá nada de la pose de la viuda y el marido?”, “Yo no me le acercaría así a mi suegro, cuñado, marido de otra”, “Justo eso pensé, no es que sea mal pensada pero se presta a muchas interpretaciones”, fueron parte de los comentarios que recibió en la publicación.

Sin embargo, la diva de 65 años no se quedó callada y aunque no conversó sobre los señalamientos, decidió mostrar nuevas postales y videos junto a su familia demostrando lo bien y lo feliz que la pasaron en su paseo, el cual se trataba de un momento especial, al revivir el mismo viaje que llegó a hacer junto a su hijo Julián.

Por si fuera poco, Maribel Guardia demostró que no necesita dudar de su esposo y tampoco temer, pues está mejor que incluso muchas jóvenes pese a su edad. La artista presumió sus curvas al aparecer en bikini de color negro mientras disfruta de jugar con su nieto.

“Jugar con el nieto no tiene precio”, escribió mientras se le ve sonriente.

Internautas se mostraron sorprendido al ver cómo luce despampanante y hasta aseguran que a su cuerpo se le olvido envejecer.

“Maribel tiene la mejor genética del mundo entero mundial, que cuerpazo”, “Literal que cuando sea grande, quiero ser como tu”, “Todos viendo el cuerpazo...está mujer es única”, “Imaginate jugar con tu abuela y que se vea mejor que tu mama”, “La abuelita más sexy”, han comentado.