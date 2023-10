3 películas de Hugh Jackman que puedes ver en Netflix: lo nominaron al Oscar por una

Hugh Jackman celebra este jueves 12 de octubre su llegada a los 55 años de edad más que consagrado como uno de los actores más talentosos y reconocidos de la industria hollywoodense.

Nacido en Sídney, Australia, en 1968, se interesó en la actuación en su niñez, pero no hizo su debut sino hasta sus veintes tras su egreso de la Academia de Australia Occidental de Artes Escénicas.

Su primera aparición en las pantallas la tuvo en la serie Law of the Land en 1994. No obstante, su salto a la fama no llegó sino hasta el 2000, cuando encarnó por primera vez a Wolverine en X-Men.

Desde entonces, Jackman no ha parado de brillar en el cine y la televisión de Hollywood. A lo largo de su exitosa carrera, no solo ha demostrado tener un amplio rango, además dotes para el canto y baile.

Por su trabajo, su entrega y profesionalismo, ha ganado corazones en el mundo. Así como también más de una treintena de premios y más de un centenar de nominaciones a varios galardones.

Películas de Hugh Jackman que están disponibles en Netflix

Por eso, en el marco del quincuagésimo quinto cumpleaños de Hugh Jackman, te presentamos tres de las películas del actor que están disponibles en Netflix para hacer un maratón de su talento.

Los miserables (2012)

Hugh Jackman obtuvo su primera nominación a los premios Oscar por su interpretación de Jean Valjean en esta adaptación de la obra musical basada en la famosa novela de Víctor Hugo.

Sinopsis: En la Francia del siglo XIX, un exladrón busca redimirse ante los ojos de la sociedad. Pero un acto de bondad lo lleva a enfrentar su pasado.

Intriga (2013)

Jackman tuvo una actuación magistral como el abrumado padre Keller Dover en este intenso thriller lleno de intriga que encabezó junto a Jake Gyllenhaal, Viola Davis y Terrence Howard.

Sinopsis: Un hombre desesperado por la desaparición de su pequeña hija no descansará hasta verle la cara al culpable.

Chappie (2015)

El histrión australiano brilló como Vincent en este thriller de acción distópico, dirigido por Neill Blomkamp, en donde compartió créditos con actores como Dev Patel y Sigourney Weaver.

Sinopsis: En una sociedad futurista donde una fuerza policial robótica mantiene el crimen a raya, un droide solitario evoluciona al siguiente nivel de inteligencia artificial.