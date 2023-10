¿Anahí se despide de RBD? Sus palabras durante concierto que dejaron en shock a los fans

RBD ha tenido un regreso triunfal a los escenarios luego de más de una década de ausencia. La gira, que arrancó en los Estados Unidos, ha tenido un gran éxito, demostrando el gran alcance que tuvieron en su época dorada así como la huella que dejaron en el corazón de los fans.

Desde su último show en Madrid en 2008, los fanáticos estuvieron clamando por una reunión, pero la probabilidad de que eso sucediera parecía lejana debido a que cada uno de sus integrantes tomó un rumbo diferente.

Ahora Anahí, Dulce María, Maite, Christian y Chrsitopher han vuelto a estar juntos, aunque se trata de una corta temporada que por momento pareciera estar en la cuerda floja.

Anahí Así se "despide" la cantante de RBD (Tiktok)

Y es que entre polémicas presentaciones y problemas de salud, los fans han estado temiendo que termine más pronto de lo planeado, sobretodo luego de que Anahí mencionara en más de una ocasión que ésta es “la despedida”.

¿Anahí se despide de RBD?

La cantante siempre se ha caracterizado por mantenerse cercana al público durante las presentaciones por lo que no es extraño que se apodere del micrófono para dedicar unas palabras y hasta para hablar de su sentir en ese momento.

Eso sí, sus últimos discursos han dejado un sabor agridulce en los fans ya que pareciera estar diciendo que se marchará pronto.

“Es el inicio de la despedida que nunca pude tener. Gracias por todo, con todo mi corazón”, dijo Anahí, entre lágrimas, frente al público.

Anahí Así se "despide" la cantante de RBD (Tiktok)

En redes sociales algunos han comenzado a armar teorías de que Anahí podría estar preparando su regreso como solista o que incluso volverá a alejarse de los reflectores y escenarios para dedicarse de lleno a seguir la carrera política de su esposo.

Anahí ya había estado en riesgo de no ser parte de la gira de reencuentro ya que poco antes de comenzar, sufrió una dolorosa perforación de los tímpanos que la obligó a suspender ensayos para entrar en tratamiento. Por fortuna, la condición de la cantante mejoró y pudo arrancar presentaciones de la mano de sus compañeros.

La razón por la que Anahí ya se había alejado de los escenarios

“He tenido una carrera muy larga, empecé a trabajar desde los dos años de edad [...] Hubo cosas que no fueron tan bonitas y me hicieron pensar en tomarme un descanso”, expresó la cantante en una entrevista con el programa Hoy, en octubre de 2021.

En una reciente entrevista con Joaquín López-Dóriga, Anahí aprovechó para retomar el tema y confesar que su decisión estuvo influida por un proyecto en televisión que al finalizarlo le hizo darse cuenta que “ya no estaba siendo feliz” con lo que hacía.

“No es culpa del productor, ni de la empresa, ni de nadie. Yo creo que todos nos arrepentimos. Yo a Emilio Larrosa lo amo y lo adoro, hice cosas con él increíbles, pero algo pasó muy raro. A mí la historia [de Dos hogares] nunca me llegó a encantar. Creo que tal vez lo hice también por Larrosa, al que siempre le he tenido tanto cariño y agradecimiento, pero yo ya no quería estar. Ya era esta etapa en la cual yo quería renunciar, no estaba como al 100. Tengo que darle gracias a Dios porque compartí con Sergio Goyri, con Carlos Ponce, con actores increíbles que siempre voy a llevar en mi corazón...”, expresó.